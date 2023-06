Zlatan Ibrahimovic y AC Milan separan sus caminos

El 'gigante sueco' pondrá punto y final a su etapa con el conjunto rossonero el domingo en San Siro La idea del delantero de 42 años sería la de continuar su carrera por Italia, y el Monza sería el mejor colocado para llevarse a Zlatan

San Siro se viste de gala para despedir a una de sus leyendas más grandes, Zlatan Ibrahimović, quien finaliza contrato con el AC Milan y pondrá punto y final a su etapa con el conjunto rossonero este mismo domingo en la última fecha de la Serie A 22/23.

Pioli no podrá contar con el 'gigante sueco' para este último partido, ya que arrastra una lesión, pero ello no impedirá que los aficionados rindan el homenaje que se merece a uno de sus jugadores más emblemáticos. De hecho, los carteles con los que recibirán a Ibrahimović ya corren por redes.

Tras una primera etapa brillante entre 2010 y 2012 en la que vimos una de las mejores versiones del atacante, el sueco volvió en 2019 con la promesa de intentar devolver al Milan donde se merece, y así lo hizo en la anterior temporada, donde ayudó en la consecución del scudetto.

La última temporada no ha sido como del jugador esperaba por culpa de las lesiones, pero ello no ha manchado su gran trayectoria en el conjunto italiano.

Zlatan Ibrahimovic no seguiría en AC Milan. Carteles del San Siro se han visto con el "Good bye Zlatan".



Su destino estaría en Monza. Galliani lo llama siempre para convencerlo y parece que llegó el momento. Mis ojos están llorosos, mientras escribo esto. 💔😭 @Ibra_official pic.twitter.com/CNy3e8cFms — Michael Rincón 🎙✍🏽 (@MykeRincon) 3 de junio de 2023

Sobre el verde veremos un AC Milan - Hellas Verona, donde los visitantes se juegan el descenso y los locales podrían arrebatar la tercera plaza al Inter en caso de carambola, pero parece ser que el resultado será lo de menos en una noche como esta.

"No pienso retirarme"

Dicho esto, lo que está claro es que Ibrahimović no se plantea para nada abandonar el fútbol teniendo en cuenta sus últimas declaraciones. Según 'Foot Mercato', su futuro no le llevaría a moverse de Italia, ya que la propuesta del Monza parece ser la que más atrae a Ibra en estos momentos, e incluso se habla de un presunto acuerdo verbal, pero nada está asegurado, por lo que no se descartan otros escenarios.