Wijnaldum, de poder fichar por el Barça a ser un jugador testimonial

El centrocampista del PSG, cedido este último curso en la Roma, lamentó que "no juego desde 2021" "Evaluaré mis opciones pero tengo muchas ganas de jugar”, aseguró Wijnaldum, que no ha triunfado en el PSG ni la Roma

El verano de 2021 fue movido para Georginio Wijnaldum. El centrocampista acababa contrato con el Liverpool y era objeto de deseo de varios clubes punteros en Europa. Entre ellos estaba el Barça. Su fichaje nunca se concretó y ahora, dos años después, su cotización está cuesta abajo y sin frenos.

Ronald Koeman, técnico azulgrana en ese momento, insistió en su incorporación aunque finalmente no se dio por varios motivos. Al final Wijnaldum se dejó llevar por el sueldo dorado que le ofreció el PSG y firmó hasta 2024. Ahora su futuro es muy incierto.

“Todavía no he hablado con la Roma ni con el PSG. Elegiré mi próximo club en función de mis sentimientos, aún no lo he decidido”, dijo el jugador a 'AD'. En su primer año en París jugó bastantes partidos pero su rendimiento no fue del todo el esperado. Con la llegada de Galtier no tenía espacio y se fue cedido a la Roma.

Sin embargo, su participación con el cuadro 'giallorosso' ha sido muy testimonial. Algo más de mil minutos en 23 partidos en toda la temporada en todas las competiciones, pero sin formar parte del once ideal de Jose Mourinho. "Evaluaré mis opciones pero tengo muchas ganas de jugar; No juego desde 2021…", lamentó Wijnaldum.