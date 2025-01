Vlahovic se pone en el mercado

Dusan Vlahovic parece tener las horas contadas en la Juventus. Y eso seguro que no son buenas noticias para un equipo que, en ataque, se ha construido en los últimos tres años en torno a la figura del serbio. Desde que llegó de la Fiorentina por más de 80 millones de euros en 2022, Vlahovic se ha convertido en la gran baza ofensiva de un equipo 'bianconero' en busca de recuperar sus mejores años.

Sin embargo, parece que el divorcio entre Juventus y el jugador es ya un hecho. Según apunta la 'Gazzetta dello Sport', el serbio no tiene ninguna intención de renovar su contrato que vence en junio de 2026. El futbolista considera que la 'Vecchia Signora' no llega ni de cerca a sus pretensiones económicas y es por ello que, ahora mismo, no quiere seguir vistiendo la bianconera más allá de ese 30 de junio de 2026.

Toca vender

Ante esa postura, la Juventus lo tiene claro: toca vender. La dirección deportiva hace semanas que trabaja en la incorporación de un delantero de primer nivel y si puede acometer la operación en este mercado de invierno, lo hará. De ese modo, tendrá algo más de fuerza para llevar a Vlahovic al mercado en verano, donde la Juve quiere hacer algo de caja por uno de sus jugadores más importantes.

Ofertas, desde luego, no le faltarán a un Vlahovic que, este mismo mes, cumplirá tan solo 25 años. Mucha carrera tiene todavía por delante el delantero serbio y, seguro, varios equipos de la Premier League empezarán a preguntar por su situación. De no lograr venderlo este año, Vlahovic podría marcharse con la carta de libertad bajo el brazo en 2026, lo que supondría un drama para la Juventus.

Veremos finalmente cómo se resuelve la situación y si la Juve hace un último intento para intentar cerrar la renovación del futbolista. De no hacerlo, no habrá otra que buscar una salida que contente a todas las partes. Nombres como Kolo Muani ya suenan para llegar al Allianz Stadium.