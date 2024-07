Varane: "Me gusta mucho la filosofía de juego y la pasión por el fútbol de Cesc"

El defensa francés Raphael Varane, último fichaje del Como 1907 en su vuelta a la Serie A 21 años después, expresó este domingo que le "gusta mucho la filosofía de juego y la pasión por el fútbol" de Cesc Fábregas, su nuevo entrenador y al que ya se midió en el pasado como jugador en siete ocasiones.

"Me volveré a encontrar con Cesc, pero esta vez no como rival. Estoy muy contento, me gusta mucho su filosofía de juego y su pasión por el fútbol. Cuando hablamos fue muy fácil entendernos, así que espero que tengamos resultados muy positivos. En cualquier caso, llego con mucha humildad para ayudar a crecer al equipo y al club", declaró el central, procedente del Manchester United, en declaraciones a los medios oficiales del Como.

"Estoy muy contento e ilusionado con este nuevo proyecto, no puedo esperar a empezar y conocer al equipo y a mis compañeros", añadió Varane, de 31 años y que ha firmado por dos temporadas con opción a ampliarlo durante más tiempo.

"Al principio tenía curiosidad por saber de qué se trataba y al poco tiempo me di cuenta de lo especial y diferente que es este proyecto de todos los demás que me habían propuesto, así que quise saber más. Cuanto más me sumergía en el proyecto, más interesante se volvía. Y eso me dio una perspectiva diferente de lo que quería hacer", repasó.

"Una vez que se concretó, inmediatamente pasó a la parte superior de mi lista y pudimos completarlo. Estoy realmente muy feliz. Hay mucho que hacer y es muy estimulante. Tengo mucha experiencia al más alto nivel y ahora poder compartir este conocimiento para ayudar a un club a construirse a sí mismo para llegar a la cima es algo hermoso", remarcó.