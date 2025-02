El Udinese es un polvorín: pelea por un penalti y cambio inmediato

Italia es un pozo de fútbol, y el Lecce - Udinese de este viernes ha dejado una de esas imágenes que respiran tensión en medio de un partido. En este caso, en cambio, es entre compañeros del mismo equipo, algo que no se ve normalmente.

En el minuto 32, el Udinese, equipo visitante en el Stadio Comunale Via del Mare, se benefició de un penalti a favor que encadenaría todo el 'lío', y provoa un incendio importante en el vestuario del conjunto 'friuli'.

Lorenzo Lucca, el delantero centro del Udinese, cogió el balón para lanzar la pena máxima y, pese a que diferentes compañeros (entre ellos Alexis Sánchez) le insistieron que le dejara el balón a Thauvin, el capitán y a priori el tirador designado por el entrenador, se negó a entregárselo. Thauvin, de hecho, se negaba a moverse del punto de penalti con cara de incredulidad. En un momento, Bijol, central del equipo, agarró con fuerza a Lucca, gritándole a la cara.

En medio de la escena, el colegiado decide intervenir y amonestar a Lucca con una tarjeta amarilla, pero el italiano sigue en sus trece y lanza el penalti, marcando gol. Ninngún compañero del equipo lo celebró con él, y Runjaic toma la descisión drástica de sustituirlo inmediatamente, dándole la oportunidad al español Iker Bravo.

Al final, el Udinese se llevó la victoria de Lecce con el solitario gol de Lucca. Tras el partido, el entrenador Kosta Runjaić explicó la situación y su decisión.

"Thauvin es el primer lanzador de penaltis. Vi una discusión demasiado larga y Lucca tomó una decisión por su cuenta: por eso elegí cambiarle. Marcó un penalti precioso y estamos contentos. Esto es lo más importante", dijo Runjaić en DAZN. "No creo que sea la primera vez que dos jugadores discuten por un penalti. Lo que quiero decir es que tenemos que arreglar las cosas internamente. Tendremos tiempo durante la semana, hablaremos de ello. Fue un momento y tomé una decisión. No me gusta la gente que no respeta las reglas: no hay una gran historia detrás".