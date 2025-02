El tremendo lío del 'sargento Conceiçao' en el Milan: ocho partidos y los jugadores quieren irse

El 30 de diciembre de 2024 se anunció a Sérgio Conceiçao como nuevo entrenador del AC Milan hasta el 30 de junio de 2026. Prácticamente un mes después, se puede anunciar su destitución. En lo deportivo, el cuadro italiano no va nada mal: reciente campeón de la Supercoppa de Italia, directamente a octavos de final de la Champions y en la pelea por puestos europeos en la Serie A. ¿Qué pasa entonces en San Siro?

Conceiçao, que fue jugador del Inter de Milán, máximo rival de los 'rossoneri', llegaba al banquillo de un Milan en apuros. En aquel momento, era octavo con 27 puntos, a 14 del liderato y a ocho 8 de puestos de Liga de Campeones. El técnico luso, sin equipo desde el pasado junio, rechazó varias ofertas, una de ellas de la Premier League, para poder entrenar al equipo italiano, que antes había escogido a Paulo Fonseca como su entrenador.

Sérgio Conceiçao siguiendo un partido desde la banda / EFE

Aunque solo lleva al mando ocho partidos, uno de ellos, la final de la Supercoppa de Italia contra el eterno rival, el Inter de Milán, que conquistaron en Arabia Saudí (2-3), Conceiçao podría estar más fuera que dentro. El motivo, un tremendo lío que envuelve al club, pero especialmente a la plantilla.

División con los aficionados

Antes del crucial partido de Champions contra el Girona, que acabó ganando el Milan por la mínima en San Siro (1-0), Conceiçao mandó un mensaje a su afición para evitar más división entre la grada, la directiva y el equipo.

"Para el partido tenemos 12-13 jugadores, 3 porteros y 3 chavales de la cantera. Esto es lo que somos en este momento y los aficionados, que son el alma del club, deben apoyarnos. Tienen que ser el jugador 12... Todos ganamos juntos, todos empatamos juntos y todos perdemos juntos. Veo demasiadas divisiones y eso solo perjudica al Milan", señaló.

¿Demasiados cambios de golpe?

Sin embargo, el principal problema de Conceiçao en el Milan es el mal clima que se está creando con los jugadores, descontentos con las nuevas normas que aplicó una vez pisó Milán. Según informó La Gazzetta dello Sport, una de las primeras modificaciones que hizo fue en la hora de los entrenamientos, programando sesiones por la tarde, a un horario diferente al habitual.

Sérgio Conceiçao, entrenador del Milan / EFE

Después, el de Coímbra cambió la rutina de concentración, juntando a todo el equipo desde la noche antes de los partidos. Este hecho rompe con la tradición de concentrarse el mismo día de juego que tenían los anteriores entrenadores milanistas: Stefano Pioli y Paulo Fonseca.

En los entrenamientos, Conceiçao también obliga a sus jugadores a usar espinilleras, además de añadir sesiones de video. Un ejemplo de las mismas, la noche previa a las semifinales de la Supercoppa de Italia contra la Juventus, a las 21:30 horas de la noche.

Problemas con los jugadores: Morata, muy cerca de irse

Dentro de la plantilla, hay varios jugadores importantes que no están contentos con los métodos de Conceiçao, según informan desde Italia. Christian Pulisic o Theo Hernández son dos de ellos, pero uno de los casos más flagrantes es el de Álvaro Morata, que pese a firmar con el Milan el pasado verano procedente del Atlético de Madrid, podría abandonar el club este mismo enero por sus problemas con el nuevo entrenador.

Álvaro Morata abandonará el AC Milan / LAP

Reppublica y Tuttosport aseguran que el español está muy cerca de salir rumbo a Turquía, concretamente al Galatasaray, porque no estaba satisfecho con el rol que le asignaban dentro del esquema táctico de Sergio Conceiçao. Aunque jugaba, las funciones en ataque no encajaban con lo que él esperaba.

La impactante escena con Calabria: casi llegan a las manos

Hace unos días, Conceiçao protagonizó, junto al defensa Davide Calabria, una escena muy tensa. Tras la remontada del conjunto milanés ante el Parma (3-2) en San Siro, entrenador y jugador tuvieron un 'enganchón' y varios jugadores tuvieron que intervenir para separarlos.

Tras el pitido final, Conceiçao fue directo a recriminar a Calabria algo que había pasado durante el choque, cuando el lateral estuvo los últimos minutos en el banquillo, después de haber sido sustituido por el serbio Luka Jovic. Calabria respondió también alterado y ambos estuvieron cerca de llegar a las manos.

Conceiçao la lío tras el partido / Captura

Su relación, mermada por la decisión del luso de quitarle el brazalete de capitán al italiano para dárselo al portero Mike Maignan, puede ser aún más tensa con el fichaje de Kyle Walker. Además de competir con Emerson Royal (fichaje de verano) para el lateral derecho, el inglés, llegado este mismo invierno, pone más leña al fuego de manera indirecta.

"La adrenalina estaba bastante alta y después hemos arreglado las cosas. No será la primera ni la última vez que se ve algo así en el campo. Es algo común. Me disculpo porque no es algo agradable de ver. Lo más importante es el equipo y haberle dado la vuelta al partido”, explico Calabria tras el duelo a DAZN.

“Estoy nervioso todos los días. Son cosas que me hacen bien, fue una situación del partido y nada más. Al igual que ocurre con los niños cuando vamos a un restaurante y hay un comportamiento inadecuado, tenemos que decir algo. Así soy yo, directo. A lo mejor nos dijimos una palabra de más, pero no es un problema”, apuntó Conceiçao en rueda de prensa.