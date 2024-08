Thiago Motta descarta a Chiesa

El futuro de Federico Chiesa parece estar cada vez más lejos de la Juventus. A pesar de tener contrato hasta el junio de 2025, la llegada de Thiago Motta como nuevo entrenador de la 'vecchia signora' ha trastocado los planes del extremo italiano.

El técnico transalpino no cuenta con Chiesa para su nuevo proyecto en la Juventus y ya se lo ha hecho saber. El club italiano le está buscando una salida y, por el momento, Motta no lo ha incluido en la lista de convocados para medirse al Brest. Toda una declaración de intenciones para dejarle claro a Federico Chiesa que debe abandonar el conjunto 'bianconeri' si quiere gozar de confianza y minutos.

Desde su llegada en 2020, la evolución del extremo italiano en la Juventus ha sido volátil e irregular. Chiesa inició su andadura siendo una pieza indiscutible y uno de los líderes de la parcela ofensiva del equipo sobre el terreno de juego.

No obstante, una grave lesión de rodilla que sufrió en 2022 le dejo totalmente relegado a un segundo plano. En total, una rotura del ligamento cruzado que le mantuvo cerca de 270 días de baja. No tan solo es el tiempo alejado del terreno de juego, sino que Chiesa ha ido arrastrando continuos problemas físicos que no le han permitido sacar su mejor versión. La explosividad y el ímpetu que protagonizaban el estilo de juego de Federico Chiesa han disminuido drásticamente y, todo ello, debido a las molestias físicas del extremo italiano.

El atacante transalpino finaliza su vínculo con la Juventus en 2025 y el club italiano sabe que este mercado es la última oportunidad de recuperar una parte de la gran inversión que realizó con su incorporación. Chiesa llegó por una cantidad cercana a los 60 millones de euros, y desde Italia señalan que la 'vecchia signora' estaría demandando unos 25 'kilos' por su traspaso.

LOS CANDIDATOS A SUSTITUIR A CHIESA

Con esa cantidad, la Juventus querría hacerse con un extremo del gusto de Thiago Motta. La lista de candidatos es larga, pero Nico González y Francisco Conceiçao parecen estar en cabeza. El extremo argentino lleva siendo uno de los mejores atacantes de la Serie A en los últimos cursos y ya está listo para dar un nuevo paso delante en su carrera. Por su parte, el delantero portugués es una de las perlas del Oporto con tan solo 21 años y, fuera de tener un buen presente, cuenta con un futuro muy prometedor.