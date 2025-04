La táctica de Fagioli para pedir dinero: "Morata me consigue los Rolex"

El escándalo de la red de apuestas ilegales en Italia sigue dando de qué hablar. En las últimas horas se han conocido nuevos implicados como el hijo de Andrea Pirlo, mientras que el último nombre en salir a la luz ha sido el de Álvaro Morata, que habría sido el encargado de proporcionar relojes de lujo a Nicolò Fagioli para su posterior reventa, según conversaciones reveladas por 'La Gazzetta dello Sport'

Todo comenzó en 2023, cuando los italianos Sandro Tonali (Newcastle) y Nicolò Fagioli (Fiorentina) recibieron una dura sanción deportiva tras apostar a partidos de fútbol en una red clandestina de apuestas. Los móviles incautados a ambos futbolistas destaparon recientemente un escándalo todavía mayor, con futbolistas como Junior Firpo, Leandro Paredes o Ángel di María también implicados.

Medios italianos revelaron este domingo varias de las conversaciones y llamadas telefónicas de Fagioli, que implicaron, entre otros, al hijo de Andrea Pirlo. Además, según informa 'La Gazzetta dello Sport', también ha aparecido el nombre de Álvaro Morata.

587.000 euros a 31 personas diferentes

Para saldar las grandes deudas que Fagioli acumuló con las apuestas ilegales de fútbol, el jugador de la Juventus cedido ahora a la Fiorentina pidió prestados un total de 587.000 euros a 31 personas diferentes de su entorno. La forma de convencerles no era otra que ofreciéndoles relojes de lujo a bajo coste para que fuesen revendidos luego a un precio más alto para ganar "mucho dinero sin hacer nada".

Según dicha información, Fagioli mencionó en varias ocasiones el nombre de Morata, que fue compañero suyo en la Juventus. En una conversación con un médico de la selección italiana dijo: "A través de mi hermano Álvaro Morata encuentro Rolex mucho más baratos y luego él me los revende. Llevo un año haciendo esta inversión con él. Y como esta vez tengo el límite máximo, no puedo hacerlo solo. En dos o tres meses recuperamos el dinero".

La amistad Fagioli-Morata

Fagioli afirmó que Morata (guardaban buena amistad durante sus años en la Juve) podía comprar relojes Rolex a un distribuidor oficial de Milán (la joyería Elysium) y luego hacer que la misma relojería los revendiera a un precio más alto, generando así ganancias. "En resumen, compramos relojes Rolex en un centro Rolex de Milán y Álvaro me hace pagar mucho menos. Cuando le enviemos el dinero, la tienda empieza a revenderlos y obtenemos beneficios".

Por otro lado, una nota de voz del 15 de agosto de 2022 de Fagioli a Gianmaria Zanandrea -su excompañero en la cantera de la Juventus- revela que Nicolo pedía discreción: "Pero por favor, no lo digas, porque si Álvaro se entera de lo que hago o de que se lo cuento a otros se cabreará mucho y no me lo permitirá más. Es una tienda de Rolex, no puede hacer tonterías. No ganan dinero con eso, pero lo hacen porque así les doy publicidad y a Álvaro también".

Morata, eso sí, no aparece en la investigación como colaborador de Fagioli, sino como una especie de "proveedor" con un "papel externo" como comprador de relojes.