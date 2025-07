Stefano Pioli se acuerda de Allegri: "No nos puso entre los candidatos a la Champions League: ya lo tengo escrito en la pizarra..."

El técnico italiano Stefano Pioli ha vuelto a la Serie A para afrontar su tercera etapa en la Fiorentina, después de ser jugador entre 1989 y 1995; y entrenador durante tres temporadas (2017-2019). El de Parma ha firmado por tres temporadas, hasta 2028, y regresará a Europa tras una breve aventura de un año en el Al-Nassr de Cristiano Ronaldodonde no consiguió los resultados esperados.

En su primera rueda de prensa en el 'Viola Park', el centro de entrenamiento de la Fiorentina, Pioli ha dejado claro las grandes aspiraciones que tiene para la próxima temporada y le ha mandado a un dardo a Maximilano Allegri, actual entrenador del Milan, su exequipo: "Podría haberme quedado donde estaba y estar entre los 10 entrenadores mejor pagados del mundo. Si la Fiorentina está en la cima, tenemos que demostrarlo. Allegri no nos puso entre los candidatos a la Champions League: ya lo tengo escrito en la pizarra...".

"Las experiencias que he tenido hasta ahora me han llevado a la cima de mi carrera. Sé que hay grandes expectativas aquí, pero me siento listo para hacer un gran trabajo", ha complementado el italiano.

La Fiorentina, un club especial

Asimismo, Pioli, también ha explicado el motivo de su regreso a Florencia, un lugar que le enamoró desde la primera vez que llegó para jugar al fútbol: "Cuando llegué por primera vez, tuve una sensación especial. Tengo una fuerte conexión con este club y sabía que era lo correcto. Vivo mucho con mis emociones y no dudé en la elección. Quiero construir un equipo con jugadores de calidad, que es lo que tenemos. Después de los amistosos en Inglaterra, tendré las ideas más claras. El objetivo es subir el listón y aspirar a lo más alto", ha resaltado el preparador.

Pioli en su primer entrenamiento con la 'Fiore' / @acffiorentina

La próxima temporada, la 'Fiore' competirá en la Conference League y afrontará un momento muy importante: su centenario. Sobre esto, el italiano ha declarado que "es un año importante" en el que disputarán una "competición exigente que nos importa mucho (Conference League)".

El recuerdo de Arabia Saudí, un fútbol sin presión

Por último, el de Parma ha hablado sobre su paso por el fútbol de Arabia Saudí: "Como todo, tuvo sus pros y sus contras. Descubrí una nueva cultura, pero sentía el deseo de afrontar retos con más presión, pero que me dieran mayor satisfacción. La liga es muy popular en Arabia Saudí, todos me conocían allí, pero mi deseo era volver".

También ha hablado de su estrella, Cristiano Ronaldo, sobre quién se deshizo en elogios, destacando que "fue un honor entrenarlo. Es mucho más que un campeón. Es un profesional increíble y está obsesionado con jugar y marcar goles. Vive cada día concentrado en estar en forma para el próximo partido", ha concluido.