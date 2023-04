Spalletti 'explota' contra sus aficionados: “Si vuelve a pasar, me voy”

El AC Milan ganó por la mínima al Nápoles en la ida de los cuartos de final de la Champions, con un ambiente espectacular en San Siro Tras el partido y alegando a la situación de 'huelga' de los ultras del Nápoles, Luciano Spalletti mostró su enfado con los 'tifosi' napolitanos

El Nápoles salió derrotado en la ida de los cuartos de final de la Champions League. El AC Milan ganó por la mínima al Nápoles en un encuentro muy igualado que ha dejado todo abierto para el partido de vuelta en el Estadio Diego Armando Maradona.

El ambiente en San Siro fue espectacular y ayudó a su equipo en todo momento. En cambio, en los últimos partidos en el estadio del Nápoles no se ha escuchado prácticamente nada.

Los ultras del equipo han estado en 'huelga' y las que las autoridades vetaron la presencia de diferentes elementos como banderas o pancartas. Además, la tensión aumentó en el encuentro de competición liguera, donde el Nápoles perdió por 0 a 4. Los aficionados vivieron todo el partido en silencio e incluso hubo peleas entre los 'tifosi'.

Esta situación no gustó nada al entrenador del Nápoles, Luciano Spalletti, que en la rueda de prensa posterior al partido de Champions lo dejó muy claro.

“Me ha dolido mucho ver nuestro estadio, que se llama Diego Armando Maradona, el de un equipo que está ganando la liga tras 33 años en un partido fundamental, convertido en un todos contra todos, algo que nunca lograré entender y que recordaré para siempre. Es inexplicable que se haya llegado a algo así”, manifestó Spalletti con tristeza.

El preparador italiano, enfurecido, declaró que “si vuelve a pasar en el partido de vuelta del martes, ante todo lo que nos estamos jugando, yo me levanto y me voy. No es justo para nadie, ni para mis jugadores, que son sensibles y han sufrido lo que estaba ocurriendo. Se ha jugado en un ambiente que no nos ayudó, y es inexplicable que el equipo sea rehén de esta situación”.

Habrá que ver como reaccionan los aficionados del Nápoles a las duras palabras del entrenador. Se espera un lleno absoluto en el Estadio Diego Armando Maradona para el partido que decidirá un nuevo semifinalista de la Champions League.