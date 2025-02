El 'sargento Conceiçao': el 'tipo duro' que debe recuperar a João Félix

Los amantes del fútbol quieren que la aventura de João Félix en Milán funcione. Porque tiene un talento innegable e innato, porque su creatividad le debe permitir brillar en cualquier equipo y porque entra por los ojos simplemente al verlo conducir un balón. Sin embargo, el 'Menino de Ouro' que enamoró a Europa en el Benfica en 2018 ya tiene 25 años, y tras no asentarse en el Atlético de Madrid, que pagó 120 millones de euros por él el verano de 2019, en el Barcelona en el Chelsea, en dos etapas, buscará la enésima oportunidad en el AC Milan. La película es la misma de siempre, pero el protagonista otro: el 'sargento Conceiçao' tiene una conexión desconocida con el luso que puede hacerlo despegar.

João Félix puede ser determinante si el contexto lo acompaña, si está enchufado y si puede pensar todo el tiempo en atacar. Quizás sean demasiadas variables a tener en cuenta para codearse entre los mejores del mundo. La realidad, lo único que vale en el fútbol, no dice lo mismo. Por cualidades, sería un error no confiar en que puede destacar de verdad en el Milan. Por hechos, es totalmente comprensible que se considere prácticamente un caso perdido.

Joao Félix, con la camiseta del AC Milan / Agencias

No funcionó con Simeone, con quien tuvo una relación más que complicada, tampoco con Frank Lampard ni Graham Potter, con Xavi Hernández acabó perdiendo el punch inicial y con Enzo Maresca tampoco fue importante. El tiempo ha demostrado que, para que João Félix funcione y sea importante en un equipo, el entrenador que lo dirija debe tener la motivación especial de sacar su mejor versión. ¿Tendrá Conceiçao ese compromiso? SPORT ha contactado con Francisco Carvalho, periodista portugués de Zero Zero que ha seguido los pasos del luso muy de cerca, para vaticinar cómo le puede ir en Italia con su compatriota de 'padre'.

Una gran relación desconocida y su mejor versión

"Este escenario de João Félix en el AC Milan, con Sérgio Conceição, lo tiene todo para salir bien. Para empezar, se conocen e incluso Sérgio ha confesado que pasa los veranos con él (Joao Félix jugó con su hijo Rodrigo en el Benfica B), por lo que aparentemente existe una buena relación entre ambos. Además, en Milán ya no tiene el argumento de jugar fuera de la posición en la que empezó en el mundo del fútbol", desvela Carvalho.

Joao Félix y Sérgio Conceiçao se saludan tras un partido del AC Milan / EFE

El mejor João Félix, el del Benfica, el que enamoró a todo el mundo a las órdenes de Bruno Lage, era un mediapunta clásico. Un '10' de toda la vida, que llevaba el '79' a la espalda, número que ha elegido en San Siro, preocupado de hacer jugar al equipo y vivir cerca del área sin muchas tareas defensivas. Esa es justamente la posición que le ha reservado Conceiçao en su once, por detrás de Santiago Giménez, con Rafael Leao y Christian Pulisic en las alas y protegido por Fofana y Reijnders en la medular para que no tenga que trabajar mucho en defensa.

Joao Félix fue un escándalo en el Benfica / EFE

"Hemos visto a Félix de delantero y extremo, pero el centrocampista ofensivo o segundo punta es la posición que mejor le encaja. En el Benfica, con Lage, era un escándalo. Es un gran jugador entre líneas y con libertad creativa, el contexto es bueno para brillar en Milán. Sin embargo, creo que tendrá que mantener una ética de trabajo muy alta, porque esa es una de las principales exigencias de Sérgio Conceição como entrenador, que 'choca' fácilmente con los jugadores si no se implican, eso es lo que le faltó en Madrid", añade. De Simeone siempre se ha dicho que le pedía más esfuerzo en defensa.

Xavi y el cuadrado del Barça

Otro técnico que trató de brindarle un buen contexto fue Xavi Hernández. Consciente de que encapsula calidad a chorros, buscó con él lo contrario que el Atlético de Simeone, donde estaba demasiado solo en las zonas de peligro, se pasaba demasiado tiempo sin entrar en contacto con el balón y no podía moverse libremente por el campo, 'matando' de este modo su gran arma, la creatividad.

Modric haciéndole una falta a Joao Félix / Valentí Enrich

El entrenador culé intentó que apareciese más entre líneas, ocupando la parte alta de su famoso cuadrado en el centro del campo, perfilado desde la izquierda, para que estuviese cerca del área y poder ayudar al equipo con su buen disparo y último pase. Durante algunos tramos de la temporada sacó su mejor versión, pero le faltó regularidad y su paso por el Barça quedó diluido. "En mi opinión, lo hizo bien en el Barça, solo que no se quedó", opina Carvalho.

Betis - FC Barcelona | El gol de Joao Félix

João Félix puede recibir al pie y al espacio, y es un jugador que se asocia muy buen con sus compañeros, pero no se le puede limitar a actuar únicamente de extremo, ya que le falta velocidad punta para ello, ni a un mediapunta al uso. Tener a una pieza tan talentosa como él, pero que necesita tantos cuidados, puede llegar a ser contraproducente en algunos contextos. Pero Conceiçao, en los últimos partidos, ha dejado claro que el mediapunta es él.

El último tren

Pese a la derrota ante el Feyenoord (1-0), parece que la convivencia entre todos los cracks que tiene el Milan es más que factible, especialmente si João Félix está enchufado y es capaz de llevar la batuta en ataque, produciendo goles para sus compañeros y demostrando que tiene pegada. El luso la pide, le buscan y le pone ganas. Eso sí, Conceiçao, aunque tenga entre ceja y ceja recuperar su mejor versión y una buena relación personal con él, no se casa con nadie. El que no se sacrifica no juega, así de simple es todo en San Siro.

Joao Félix, durante un partido con el Milan en casa del Feyenoord / Peter Dejong

"En mi opinión, esta es la última oportunidad de Félix para desarrollar todo su potencial. Después de fracasar en el Chelsea, en el Atlético y de no quedarse en el Barcelona, si no funciona en este contexto, donde todo está de su parte, se le tachará de fracasado", señala Carvalho. ¿Y tú, qué piensas?