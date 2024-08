Se rompe el acuerdo de Keylor Navas con el Monza

El Monza era una vía de escape para un Keylor Navas que, tras terminar su contrato con el PSG, tenía la necesidad de volver a sentirse futbolista. Todo estaba hecho. El futbolista estaba listo para viajar a Italia y solo tenía que pasar el reconocimiento médico. Finalmente, la operación se cayó.

l ex del Real Madrid no tuvo oportunidades con Luis Enrique. Gianluigi Donnarumma era el titular y el asturiano solo le dio 450 minutos de juego en toda la temporada 2023-24. Es más, el técnico reconoció, tras la derrota ante el Toulouse (1-3), que Keylor Navas no jugó porque "no sabía que era su último partido en el Parque de los Príncipes".

Sea como fuere, todo esto quedaba atrás a partir del pasado 30 de junio, fecha en la que Keylor Navas se convertía en agente libre. Como su excompañero Raphaël Varane, todo apuntaba a que seguiría disfrutando del fútbol en el Calcio, pero no será así, por lo menos en el Monza.

A ÚLTIMA HORA

Planificado el viaje y el reconocimiento médico del guardameta, los últimos detalles de la negociación hicieron romper el acuerdo. Keylor Navas tenía que aterrizar en el Monza como el sustituto de uno de los mejores porteros de toda la Serie A, Michele Di Gregorio, que esta temporada defenderá la portería de la Juventus.

Michele Di Gregorio, exportero del Monza / EFE

Por lo tanto, el Monza tendrá que volver al mercado a por un portero de garantías. Suena el portugués Rui Patrício, que fue importante con José Mourinho en la Roma. Después, con Danielle De Rossi, perdió protagonismo. El veterano meta, de 36 años, está actualmente libre tras terminar contrato con el cuadro 'giallorosso'.

DE NUEVO AL MERCADO

Antes de ir a por Keylor Navas, era Pierluigi Gollini, de la Atalanta, el mejor posicionado para llegar al equipo. Sin embargo, este aceptó la propuesta del Genoa, que finalmente, no irá a por David De Gea.

La idea de poder traer a Keylor Navas gustaba mucho al entrenador, el mítico Alessandro Nesta, y a la directiva. Poder traer a un portero de este estatus era muy bueno para el club. Sin embargo, el Monza ha despertado de golpe, pero no tiene mucho tiempo para lamentarse. Keylor, tendrá que seguir buscando equipo.