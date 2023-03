¡La Roma ya tendría sustituto para Mourinho!

El entrenador portugués no parece tener clara su continuidad en el proyecto de la AS Roma El club romano no se ha quedado de brazos cruzados y estaría tanteando varios nombres para dirigir al equipo

José Mourinho no parece tener clara su continuidad en el proyecto de la AS Roma. El 'luso' aún tiene un año más de contrato, pero cada vez es más posible que deje el banquillo italiano, según apuntan desde Italia.

Ante esto, el club romano no se ha quedado de brazos cruzados y estaría tanteando varios nombres para dirigir al equipo, según desvela la Gazzetta dello Sport.

El favorito de los dirigentes para sustituir al portugués sería Thomas Tuchel. El entrenador alemán se encuentra sin equipo desde que fue despedido del Chelsea al inicio de esta misma temporada.

Tuchel tiene una gran experiencia en grandes clubes europeos, ya que ha estado en el Chelsea, PSG y Borussia Dortmund, entre otros. Además, el preparador ha ganado en su último equipo el título más codiciado, la Champions League.

Más allá de la Roma, el alemán tiene otras 'novias' en el mercado como el Inter de Milán, que está meditando que hacer con Simone Inzaghi de cara al próximo año.