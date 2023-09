La Roma de Mourinho sigue en caída libre

La derrota por 4-1 ante el Génova ha terminado por encender todas las alarmas en el conjunto de 'La Loba' Solo ha sumado 5 puntos de 18 posibles y se encuentra a dos puntos del descenso

El drama en la Roma en este incio de temporada no parece tener fin. Mourinho en su tercera temporada en el cojunto italiano se está derrumbado hasta límites insospechados. La Roma se encuentra en la 16ª posición en la tabla y se encuentra en uno de sus peores momentos de su historia. De hecho, es el peor arranque de la historia en la competición liguera de la Roma.

El entrenador luso termina contrato en 2024 y ahora mismo todo apunta a que esta temporada será su última, si es que consigue terminarla. Por el momento sus números son de auténtico desastre, y las sensaciones también. Y es que a parte de solo sumar 5 puntos de 18 posibles ha encajado la friolera de 11 goles en 6 partidos, prácticamente encaja dos goles por partido disputado, todo una losa.

Este verano hubo muchas desavenencias del polémico entrenador de Setúbal con su directiva por el rumbo de los fichajes. Pese a ello, Mourinho decidió continuar en el banquillo de 'La Loba', pero bien seguro que no se esperaba en tan solo un mes de competición estar en esta situación tan complicada.

Pese al mal inicio de temporada, Mourinho se defendió por sus éxitos en las dos primeras temporadas, aunque bien sabe él que el futbol no tiene memoria. "¿El peor comienzo de Serie A en la historia de la Roma? Es cierto, también en mi carrera... como es cierto que la Roma nunca había llegado a dos finales europeas seguidas".

Lo que se filtra desde Roma es que, por ahora, el puesto de Mourinho no está en riesgo. Pese a ello, se le antoja como un partido importantísimo el de este fin de semana ante el sorprendente Frosinone, que ha sumado 8 puntos en su tercera temporada de la historia en la Serie A, tras volver a ascender esta temporada.

El portugués se hacia fuerte ante la insistencia de la prensa italiana sobre como afrontarían esta delicada situación: "No hay mercado abierto, no va a venir nadie. Este es nuestro equipo... con sus fortalezas y debilidades. Sigamos adelante, no hay necesidad de llorar", explicó Mourinho.

La defensa es todo un 'coladero' y así se explicó el entrenador de los 'giallorossi': "Cada tiro que hacen es un gol", apuntando al portero Rui Patricio, que está en un mal momento de forma. La baja de Ibáñez que se marchó a Arabia Saudí y las lesiones de Smalling y Diego Llorente han dejado a una defensa muy mermada. La Roma y su futuro, toda una incógnita en Italia.