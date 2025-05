La revolución que se viene en Italia: Cesc, Inzaghi, Conte, Allegri, Motta...

Se avecina una revolución sin precedentes en los banquillos de Italia para este verano. Inter, Atalanta, Milan, Juventus... incluso el Nápoles, reciente campeón de la Serie A; nadie se libra del baile de asientos que se prepara en la Serie A con la posibilidad de desenlaces inesperados en los banquillos italianos hace apenas unas semanas.

De las muchas maneras que existen de cambiar la dinámica en un equipo, relevar al entrenador es una de las más efectivas que puede adoptar un club. En Italia, este baile de banquillos llega a gran escala este verano y parece que ninguno de los gigantes en la Serie A está a salvo del terremoto que amenaza con producirse en las próximas semanas.

El Nápoles y Conte, divorcio a la vista

El baile de asientos afecta a todos, incluso al campeón italiano: el Nápoles. Antonio Conte ha llevado a la gloria una vez más a los partenopeos con un equipo de autor que ha vuelto a poner en valor la influencia del técnico italiano en los banquillos. Sin embargo, a pesar de hacer historia con su equipo, la aventura de Conte en Nápoles está más cerca de nunca de terminarse...

Antonio Conte besa el título de Serie A conseguido con el Nápoles / Associated Press/LaPresse / LAP

El interés creciente de la Juventus, equipo donde el italiano ya estuvo hace una década, parece haber terminado por convencer a Conte estos últimos días. Los bianconeri entregarían las llaves del proyecto de la Juventus con la posibilidad de resucitar a un equipo en plena deriva, un reto que ya no tiene en el Nápoles después de conseguir el Scudetto esta temporada.

Sin Antonio Conte, el presidente De Laurentiis quiere un gran nombre para hacer menos traumática la marcha de su entrenador. En la ciudad napolitana piensas en Allegri, un perro viejo del campeonato italiano que llegaría a un equipo campeón con la misión de mantener el nivel de cara a la próxima temporada.

Inzaghi, Cesc, Motta...

El baile de asientos no se queda ahí. Los cantos de sirena de Arabia parecen estar tentando a Inzaghi, que podría poner punto y final a su etapa como entrenador del Inter de Milán si llegase una suculenta oferta de tierras saudíes. Todavía es pronto para valorar el futuro del entrenador del Inter -los nerazzurri se juegan la final de la Champions en escasos días y el técnico no quiere ni oír hablar de su destino-, aunque la salida del entrenador no se descarta en Milán.

En caso de marcharse, la opción favorita de la directiva del Inter de Milán es Cesc Fàbregas. El de Arenys está centrado en su proyecto con el Como, aunque podría escuchar ofertas si llegasen de un equipo con mayores ambiciones que el que entrena actualmente. El Inter supondría un salto de nivel para Cesc, que está en la boca de media Europa después de su espectacular trabajo en el Como en su primera experiencia como técnico en la élite.

Cesc Fàbregas, líder del proyecto del Como 1907 / X

En el otro lado de la ciudad, el AC Milan está obligado a acertar con su nuevo entrenador. No funcionó Conceiçao y aunque el técnico portugués tiene opción a renovar su contrato una temporada más, su continuidad es vista a día de hoy como algo impensable. Los rossoneri tienen en el punto de mira a Thiago Motta, un entrenador que estuvo a punto de recalar en San Siro cuando Stefano Pioli finalizó su estancia en Milán pero que, finalmente, la Juventus se acabó llevando.

A pesar de su fracaso con los bianconeri, el exentrenador del Bolonia tiene todavía un gran cartel y podría volver a probar su valía en el Milan si llegase una buena oferta. También incierto es el futuro del banquillo del Atalanta; Gasperini sigue sin renovar y su futuro podría estar alejado de Bérgamo por primera vez después de ocho años. Todo abierto en un mercado de fichajes alocado en Italia... especialmente en los banquillos.