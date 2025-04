Revolución de Inzaghi sin pensar en el Barça

La Champions no despistará al Inter. Ese es el claro mensaje que transmite Simone Inzaghi, que revolucionará este mediodía su once titular frente a la Roma (15.00h) tras la eliminación de la Coppa Italia a manos del Milan. Los 'nerazzurri' no están dispuestos a dejar escapar otro título, en este caso el de la Serie A con un Nápoles que juega por la noche frente al Torino (20.45h).

El Inter recibe a la Roma en el Giuseppe Meazza después del varapalo vivido el pasado miércoles en semifinales del torneo copero (0-3 frente al eterno rival) y tras caer ante el Bolonia (1-0) en la última jornada de la competición doméstica.

Su principal competidor por el título, el Nápoles, ha logrado recortarle puntos hasta igualar con 71 al frente de la Serie A. Cualquier pinchazo en este tramo de la temporada podría ser definitivo para un Inter que tiene muchas cosas en mente.

Y es que los 'nerazzurri' se miden dentro de tres días al FC Barcelona en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones. "Partido a partido", pensará Inzaghi, que sabe de sobras que para hacerle frente al cuadro de Hansi Flick debe llegar con las mejores sensaciones posibles.

Una derrota hoy frente a la Roma no ayudaría a esa empresa, por lo que el técnico italiano pondrá toda la carne en el asador, realizará hasta seis cambios con respecto al derbi del miércoles y no se guardará ni una sola carta pensando en la Champions.