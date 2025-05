Se retira Pepe Reina: "Ya estoy vacío, no puedo ofrecerle más al fútbol desde esta posición"

Pepe Reina anuncia su retirada. A sus 42 años y tras más de 25 temporadas en la élite, el que fuera portero de la selección española pone el punto final a una exitosa carrera, aunque el campeón del mundo y doble campeón de Europa afirma que seguirá vinculado al mundo del fútbol.

En los micrófonos de Movistar+, el actual portero del Como italiano comunicó su decisión: "Ahora se acaba la que ha sido una carrera muy bonita, una vida muy completa. Me siento afortunado de todo lo que he vivido. Han sido muchos años, no me los esperaba. Pero creo que ha llegado el momento y me apetece cerrarlo aquí y seguir ligado al fútbol. Eso corre por mis venas y va a ser muy difícil quitármelo. Estoy con la ilusión de empezar proyectos nuevos".

"Cierro los ojos y me veo debutando con el Barcelona en Vigo", narra Reina. Tras una temporada en el Barça B, el guardameta madrileño se estrenó con el primer equipo azulgrana un 2 de diciembre del año 2000 frente al Celta. Ahí empezó una dilatada trayectoria que le hizo pasar por las filas del Villarreal antes de dar el salto a la Premier League.

Ocho temporadas en el Liverpool le elevaron a lo más alto. También militó en el Nápoles, el Bayern, el Milan, el Aston Villa, la Lazio, volvió al Villarreal y, finalmente, en el Como de Cesc Fàbregas, donde ha disputado 12 partidos esta temporada entre Liga y Copa: "El secreto de todo esto es que amo lo que hago".

La decisión

"Ha habido amagos, con momentos de duda. La satisfacción es que quiero que se termine ahora. En verano tenía esa espinita, tenía más que ofrecer. No encontraba un proyecto que me ilusionara. Tenía más que ofrecer. Y este año me ha hecho ver que ya estoy vacío. Ya no puedo ofrecerle más al fútbol desde esta posición", explicó Reina.

El portero siguió explicando los motivos de su retirada: "En enero ya lo tenía asumido, me veía desgastado mentalmente. En invierno aquí se pasa mucho frío, en enero firmaron a otro portero, asumí otro rol y me vi relegado al banquillo. Entonces hablé con mi mujer y le dije que era el momento, que esta vez iba en serio".

Su nueva etapa

Pepe Reina seguirá ligado al fútbol como entrenador en el Villarreal, que ofreció a su exfutbolista tomar las riendas del Juvenil A, donde comenzará su andadura como técnico la próxima temporada. "He tenido la suerte de vivir con muchos entrenadores y culturas. Me ha hecho entender mucho el juego. Aprenderé de lo bueno e intentaré no repetir lo menos bueno".

Sobre su nueva etapa en los banquillos, el portero dejó claro que "un entrenador debe ponerse a disposición de los jugadores, hay que tener mimbres para jugar de un modo o de otro". "El fútbol no es lo mismo ahora que hace diez años, esto no para. Hay que ser inteligente y humilde a la vez para ir adaptándome a los tiempos", finalizó.