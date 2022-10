Pogba, listo para Catar

El francés se ha vuelto a entrenar después de su lesión en la rodilla "Se acabó la pesadilla, vuelve para liderar a la Juventus", ha afirmado su representante

El retorno de Pogba a los terrenos de juego está a la vuelta de la esquina. Y es que a solo 33 días del Mundial, el francés se ha vuelto a entrenar con la Juventus después de superar su lesión en la rodilla derecha.

Así lo ha confirmado su representante, Rafaela Pimienta, en una entrevista para 'Tuttosport': "Se acabó la pesadilla, vuelve para liderar a la Juventus. Es gran poder de Pogba es superar las dificultades con una fuerza increíble y una gran positividad. Hace unas semanas me dijo: 'Rafaela, ya basta. Ya no quiero pensar en nada, me centro en mi rodilla porque quiero volver a jugar".

Las imágenes que ha publicado el conjunto de Turín en sus redes sociales del centrocampista reincorporándose a los entrenamientos han causado felicidad en sus aficionados, pero sobre todo en Francia, pensando ya para el Mundial.

È solo il primo giorno 🐙🏃 pic.twitter.com/ikXmsfLWc3 — JuventusFC (@juventusfc) October 18, 2022

Asimismo, Pimienta apoyó la decisión del francés de no pasar por quirófano. "La rodilla es suya. La Juventus acertó al dejarle libertad para decidir. Estaba convencido de que con esta terapia conservadora volvería antes y, afortunadamente, así ha sido, agregó.

Que Pogba está de vuelta es un hecho, pero la afición todavía tendrá que esperar un poco para verle de vuelta al césped. De esta manera, la Juventus espera poder contar con los servicios del centrocampista para el importante partido de Champions de la próxima semana contra el Benfica.