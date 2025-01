Pendientes de Sergi Roberto

"Una de las principales razones por las que vine aquí [Como 1907] fue por Cesc", aseguraba Sergi Roberto tras su fichaje por un club que prometía dejar huella en su regreso a la Serie A. "Es la primera vez que juego en un equipo diferente, pero ya me siento como si llevara aquí mucho tiempo", añadía. Su debut oficial con los lariani llegó en la segunda jornada liguera ante el Cagliari, el pasado 26 de agosto de 2024, y, desde entonces, se convirtió en un pilar para el de Arenys de Mar en el centro del campo.

Un impacto total, el suyo en el Como. Venía para aportar su talento, polivalencia y bagaje en la élite a un equipo que regresaba a la máxima categoría del fútbol italiano 21 años después, y el de Reus no defraudaría. Clave en el primer triunfo del Como en su regreso a la Serie A contra la Atalanta (2-3), dejando detalles de su categoría con una asistencia de tacón. Cesc no dudó en celebrar su actuación sobre el césped, asegurando que había siendo el mejor del partido: "Vino a Como para darle esa personalidad al equipo".

Cesc Fàbregas, entrenador de Sergi Roberto en el Como / @sergiroberto

BENDICIÓN PARA CESC

"Sabía que hacer lo que hacemos no es fácil, sé que le pido mucho: salir con la bola. Tener un jugador así, que da confianza, crea el juego, juega adelante como a mí me gusta, es importante para crear una identidad y ayudar al equipo a creer en los momentos difíciles", añadió. Pues bien, fueron avanzando las semanas y Sergi Roberto iba mostrando su mejor versión. Sin embargo, unas molestias en la rodilla frenarían en seco su fenómeno en el Como, pues se perdería hasta seis duelos ligueros - Lazio, Empoli, Genoa, Fiorentina, Monza y Venezia -, y Cesc perdería a una de las piezas angulares de su proyecto. Curiosamente, el equipo no fue capaz de ganar sin él de Reus - tres empates y tres derrotas -.

Sergi Roberto, pieza clave en el Como / @sergiroberto

Volvieron a sumar tres puntos cuando Sergi Roberto reapareció: el pasado 15 de diciembre de 2024 ante la AS Roma (2-0). Tan solo disputó 26', suficientes para causar impacto sobre el césped. A partir de ahí, sí que regresó al once inicial en la derrota en el Giuseppe Meazza, pero no ha vuelto a vestirse de corto desde entonces. Vio la victoria contra la Lecce y todavía no ha podido estrenarse en este 2025, pues unas dolencias en los gemelos le impidieron jugar ante la Lazio. Por si fuera poco, no figuró en la lista de convocados para enfrentar al Milan este martes por la tarde (18:30h) y en el Como se le espera con los brazos bien abiertos.

Existe cierta 'Sergi Roberto dependencia' en el Como / @sergiroberto

SU AUSENCIA 'MATA' AL COMO

Su influencia es total, y no solo en el juego, en el que aporta llegada al área, capacidad de romper líneas a través del pase o la conducción y controla los tempos del partido a la perfección, sino también en los resultados. Con él en el campo, antes de la lesión sufrida en octubre, el Como había sumado nueve puntos - dos victorias y tres empates - de 24 posibles. Sin él, tan solo tres - tres empates - de 18 posibles.

Nico Paz y Sergi Roberto, los pilares de Cesc en el Como / @sergiroberto

Asimismo, hace lucir, aún más si cabe, a un Nico Paz que se ha convertido en el gran atractivo de este Como, que no logra alejarse por completo del descenso, solo un punto por encima de Cagliari, antepenúltimo clasificado, empatado a puntos con Parma y Hellas Verona.