¡Es la parada de la temporada! Esta es la bestialidad que 'sacó' Suzuki a la Roma

Zion Suzuki, portero del Parma, realizó este domingo una doble parada de esas que se recuerden durante tiempo. El japonés evitó el gol, primero de Soulé y después de Salah-Eddine en el partido de su equipo ante la Roma en una acción que recordó a una de las mejores del mismísimo Iker Casillas.

Era el minuto 50, y el Parma perdía por 0-1 ante los romanistas tras el golazo de falta de Soulé. Pese a la parada de Suzuki, los 'Ducali' no pudieron llegar a empatar con un hombre menos desde el gol visitante por la expulsión de Giovanni Leoni.

La acción de Suzuki fue revisada por el VAR, y la sacó de la mismísima línea.

Por su parte, la Roma sigue invicta en lo que va de 2025 en Serie A. El combinado 'giallorosso' va poco a poco acercándose a la pelea por los puestos europeos, a solo 5 puntos. No pierde en liga desde el pasado 13 de diciembre ante el Como 1907.

Fue Matías Soulé, con un toque sutil con su zurda desde la frontal del área, que clavó su tiro de falta por la escuadra. Una obra de arte que recordó a Maradona, y permite al argentino pedirle paso a Claudio Ranieri.

"No me querían dejar tirar Leandro y Mancini. Yo les decía que me dejaran, que el año pasado marque uno igual al Cagliari desde la misma zona. Fui pesado y me dejaron", dijo entre risas nada más terminar el partido a 'DAZN'.

En aquella ocasión, curiosamente, el entrenador del Cagliari era Claudio Ranieri, actual entrenador del Roma.

"Cuando marqué me han dicho que no tenían confianza en mí pero que bravo", añadió. "Estoy contento. Tengo ganas de jugar. Siempre estoy listo para cada posibilidad y cada oportunidad que me de Ranieri en cualquier posición, a disposición para el equipo, al 100% siempre".