Osimhen, de vivir un infierno a dominar la Serie A

Máximo goleador de la Serie A con 16 goles, el nigeriano es la estrella del Nápoles, líder indiscutible del torneo italiano Vivió un infierno de niño, le costó adaptarse a Europa y le atormentaron las lesiones. Ahora, es uno de los delanteros más letales de Europa

Victor Osimhen está de dulce. Máximo goleador de la Serie A con 16 goles y estrella de un Nápoles que arrasa como líder en la Serie A, el delantero de 24 años ha llamado la atención del Manchester United, que pondría los 120 millones de su cláusula sobre la mesa de De Laurentiis para llevárselo a la Premier. Sin embargo, nunca lo ha tenido fácil.

Nacido en Lagos, Nigeria, con apenas 6 años perdió a su madre y poco después su padre se quedó sin trabajo. Las necesidades lo obligaron a trabajar siendo un niño. Osimhen, que siempre quiso jugar al fútbol, buscaba en su tiempo libre unas botas entre los cubos de basura. "Encontré una zapatilla Nike para mi pie derecho y luego busqué otra para el pie izquierdo. Al final encontré una bota de Reebok", explicó a ‘France Football’.

Osimhen empezó en el deporte rey en la Ultimate Strikers Academy. En 2015 llegó su primer premio. Emmanuel Amunike, ex del Barça. lo convocó para jugar el Mundial ‘sub-17’ en Chile, que ganó Nigeria. Una actuación estelar le puso en el radar del Barça, Atlético de Madrid, Inter de Milán o Arsenal, entre otros. Acabó eligiendo al Wolfsburgo, dónde sabía que tendría minutos. Sin embargo, no contó con lesiones.

Victor Osimhen eligió al Wolfsburgo, dónde sabía que tendría minutos. Sin embargo, no contó con lesiones. | Wolfburgo

Un fracaso en la Bundesliga

Prácticamente no jugó nada en la Bundesliga. En total, participó en 16 duelos sumando escasos minutos en los que no pudo celebrar ningún gol. Sin embargo, tuvo la suerte de coincidir con Mario Gómez."Le estoy muy agradecido. En el Wolfsburg no fue fácil, no únicamente por el clima, también era mi primera experiencia fuera de casa y estaba en ‘otro mundo’. Él venía hacia mi cada entrenamiento y me daba consejos”.

Bajó un escalón y se marchó a la liga belga. Brujas y Zulte Waregem lo rechazaron por contraer malaria en un viaje a Nigeria y fue el Charleroi quien apostó por él. 20 goles y 4 asistencias en 36 partidos sirvieron para convencer al Lille, que pagó 22,40 millones de euros para traerlo de nuevo a una de las cinco grandes ligas de Europa.

Su gran temporada en Bélgica llamó la atención del Lille | Agencias

El fichaje más caro de la historia del Nápoles

En la Ligue 1 marcó 18 goles y 6 asistencias en una temporada. La única que estuvo en Francia, pues el Nápoles pagó 75 millones por él en la temporada 2020/21, siendo el fichaje más caro de toda la historia del club.

En su primer año en Italia marcó 10 goles, con lesiones de por medio. En la segunda, otros 18. Este curso es con diferencia el mayor aspirante al ‘Capocannoniere’ (trofeo de máximo goleador de la Serie A) con 16 tantos en 17 encuentros. Ademola Lookman y Lautaro Martínez, principales perseguidores, han necesitado 20 y 21 choques, respectivamente, para alcanzar ‘solo’ la docena de tantos.

El golazo de Osimhen daba el 1-0 al Nápoles | Twitter

Ahora, el fichaje más caro de la historia del Nápoles podría convertirse en la venta más cara del club. Si el Manchester United abona los 120 millones de euros de su cláusula y Osimhen decide salir, superaría los 90 ‘kilos’ que pagó la Juventus la temporada 2016/17 para llevarse a Higuaín a Turín.