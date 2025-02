Nico Paz, una obra de arte

Nico Paz es un regalo para la vista. Talento innato, el suyo. Un mago con un repertorio de trucos que no tiene fin. No llamó, sino tiró la puerta del primer equipo del Real Madrid abajo, pues no desaprovechó las (pocas) oportunidades que se le brindaron el curso pasado. Viene a la memoria, sobre todo, aquella obra de arte en el Santiago Bernabéu para romper el empate ante el Nápoles en la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League: giro sobre sí mismo, finta, un par de metros de conducción y disparo con el empeine de su bota izquierda pegadito a la base del palo.

Cesc Fàbregas ni lo dudó: quería a Nico Paz para 'su' Como 1907. Y acertó de pleno con su incorporación. Una 'ganga' de seis millones. Fichaje estratégico, de futuro. Eso sí, había 'truco': firmó un contrato hasta 2028 con un Real Madrid que se guardaba una opción de recompra. Por ello, según cómo transcurrieran los meses, quizá se replantearían recuperarle en el mercado de verano de 2025. Todo dependía de su rendimiento en la región de Lombardía. Reunía las condiciones necesarias para dejar su sello en la Serie A, convertirse en la gran revelación de la competición italiana. Y vaya si lo lograría.

Nico Paz está brillando con luz propia en el Como / EFE

UN TIPO QUE SE SALE DE LA NORMA

Si nos centramos única y exclusivamente en los números, su temporada corresponde con las expectativas puestas sobre él: seis tantos y cuatro asistencias en 23 partidos. Va por el buen camino. Intocable y esencial en los esquemas del de Arenys de Mar, el argentino va de exhibición en exhibición en el Como. ¿La última? En el Artemio Franchi. Ante una Fiorentina inmersa en la lucha por los puestos europeos. Fue decisivo. Su toma de decisiones sobre el césped es ejemplar, de excelente.

Nico Paz celebra su gol contra el Lecce (2-0) / LAP

El juego del Como pasa por su zurda. Se descuelga para intervenir en la creación y asoma la cabeza en el área rival con la finalización a portería siempre entre ceja y ceja. Un mediapunta en toda regla, pues se mueve entre líneas como pez en el agua. Un tipo que se sale de la norma. Y Cesc, su mejor aliado. Se sacó de la chistera un zurdazo desde la frontal tan ajustado, que impactó en el palo antes de colarse dentro. Guinda a su tremendo partidazo.

EL MADRID YA PIENSA EN SU RECOMPRA

No extraña, por lo tanto, que el Real Madrid ya prepare una 'fórmula' para volver a contar con sus servicios. No le pierden de vista. Así lo cuenta MARCA, pues la opción de recompra está valorada en unos nueve millones de euros, cifra muy asequible para el club blanco.

Nico Paz celebrando su gol ante el Nápoles / EFE

El Como 1907, por su parte, tiene claro que, si el Madrid no quisiera readquirirle, "no lo venderá por 40/50 millones porque queremos crear un futuro", tal y como aseguró Cesc. ¿Será capaz el Como de retenerle de cara a la próxima temporada?