El Napoli también descarta a Cristiano Ronaldo

En las últimas semanas se había hablado sobre un posible interés de los italianos en el delantero La intención del equipo era cerrar el fichaje del portugués en enero, pero ha sido descartado

Cristiano Ronaldo no está viviendo su temporada más fructífera en Old Trafford. En los últimos meses, el portugués no ha hecho más que acumular decepciones (no recibir ni un solo voto en el Balón de Oro, ser relegado a un rol residual en el United o ver cómo varios equipos descartaban su fichaje, por mencionar algunas). En definitiva, el ex del Real Madrid ha tenido mejores momentos.

El medio británico The Sun había informado sobre el interés del actual líder de la Serie A en el portugués. El Napoli, según esas informaciones, seguía muy de cerca la situación de Cristiano en Manchester y se habían planteado su fichaje. No obstante, al final no será así y el conjunto partenopeo descartó su contratación. "Ronaldo en enero? No, no vamos a firmar a ningún jugador en enero", respondió de manera tajante Cristiano Giuntoli, director deportivo del equipo, a DAZN cuando se le preguntó al respecto, tras el último partido de Copa de Europa contra el Rangers (3-0).

El equipo 'azzurri' no se cansa de deslumbrar a todos por sus impresionantes números en esta temporada. Los de Luciano Spalletti lideran el Calcio, con nueve victorias en once juegos, y dominan a placer su grupo de Champions, en donde han ganado todo lo que han jugado y con un balance goleador temible (20 goles en cinco juegos, con goleadas a todos sus rivales, como el 4-1 al Liverpool, el 1-6 al Ajax o la ya mencionada contra el equipo escocés). "No necesitamos cambiar nada de este equipo. Lo estamos haciendo muy bien y no planeamos ningún fichaje", añadió Giuntoli al respecto. "El mercado de fichajes de enero es de reparación y no tenemos que arreglar nada", concluyó.