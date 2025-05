El Nápoles tropieza ante el Genoa y aprieta la lucha por el 'Scudetto'

Revés dramático para el Nápoles. El conjunto partenopeo no pudo pasar del empate en el Estadio Diego Armando Maradona y se complica el título de la Serie A. No fue un partido sencillo para los de Antonio Conte, que tan solo sumaron un punto en su particular lucha por el 'Scudetto'. Eso sí, a falta de dos jornadas (Parma y Cagliari), siguen en lo más alto de la clasificación con una ventaja mínima de un punto.

Conscientes de la importancia del partido, el Nápoles salió al terreno de juego como un auténtico vendaval. Matteo Politano avisó a los cinco minutos de juego y pronto llegó el tanto de los locales. En una acción de superioridad física, Lukaku le ganó la partida al defensor y definió a las mil maravillas para estrenar el marcador (1-0).

Este tanto animó todavía más a los napolitanos, que tuvieron el segundo en las botas de Raspadori pero Siegrist lo evitó con una gran intervención. Los de Conte eran superiores sobre el verde, sin embargo, la fortuna se alineó con el Genoa con un autogol del guardameta Alex Meret antes del descanso (1-1).

Ya en la segunda parte, el Nápoles volvió a disponer de las mejores ocasiones con escaso éxito. Pasaban los minutos hasta que, esta vez sí, Raspadori aprovechó una magnífica asistencia de McTominay para convertirse en el héroe local (2-1). Pero, en los minutos finales, Johan Vasquez se vistió de villano y arruinó la fiesta napolitana (2-2).