Muriel hace magia contra el Milan

Con un gol mágico en el último suspiro, un taconazo delicioso como recurso, el colombiano Luis Muriel dio la victoria al Atalanta ante el Milan (3-2) en un partido abierto, disputado y entretenido en el que, eso sí, se volvieron a ver las costuras 'rossoneri', las de un equipo que transita en la incertidumbre y cada vez más alejado del liderato.

Es evidente que el Milan no está bien. Mermado por las lesiones, otra vez sin Leao, y con la emergencia en la posición de central, con Theo Hernández de nuevo como central, el Milan se mantiene como puede con la cabeza también puesta en Liga de Campeones, en la que este martes se juega su clasificación a octavos de final sin depender de sí mismo. Pero la crisis no es solo en la enfermería. Los 'rossoneri' hace tiempo que no son reconocibles y que dependen de un chispazo individual para ser efectivos. Últimamente está siendo Jovic la solución, pero el combinado nota la falta de Leao. Este sábado, en Bérgamo, le bastó con igualar el ritmo de un Atalanta que fue mejor para rozar un empate que se le escapó de entre las manos ante la genialidad del delantero colombiano, que abrió su cuenta goleadora esta temporada.

Ya desde el inicio el Milan supo que no iba a ser un partido tranquilo. Avisó pronto el combinado local con un disparo de Charles De Ketelaere, ex del Milan, que inexplicablemente se marchó alto. El belga definió casi sin oposición bajo los palos, pero envió el balón por encima del travesaño ante la incredulidad de todos los presentes. El error dio alas al Milan, que se hizo con la posesión, pero era el Atalanta el que portaba el peligro en las contras. Y en una de esas llegó el primer tanto del encuentro, con un Lookman desatado que salió de un regate entre tres defensas y, ayudado por el desvío de Tomori, superó a Maignan. El Atalanta dio un golpe sobre la mesa.

Pero Giroud tiró de galones y respondió rápido. Un remate impecable de cabeza igualó la contienda justo antes del descanso, una reeacción del Milan que pareció comenzar pero que rápidamente quedó en nada por culpa de un terremoto 'nerazzurro' a las órdenes de Gasperini que empequeñeció a los visitantes.

Fueron diez minutos de excelencia local que acabaron en el 2-1. Centro de De Ketelaere y remate al primer palo de Lookman, el segundo zarpazo del nigeriano, que rozó el triplete en una jugada que Maignan salvó milagrosamente y que dio lugar al empate de Jovic, que empujó el centro de Pulisic para volver a igualar el partido.

El partido subió de revoluciones. Ambos equipos fueron a por los tres puntos. El Milan se quedó con 10 por la expulsión de Calabria y el Atalanta sacó rédito. Apareció el héroe de la noche para llevarse los aplausos, merecidos, y centrar los focos con un recurso de calidad a la altura de unos elegidos. Un tacón sin mirar con el que superó a Maignan y selló la victoria. Celebró casi sin creer lo que había hecho.

Muriel brilló, dio la victoria y atropelló al Milan, ya a siete puntos del liderato y con la cabeza puesta en la Liga de Campeones, en la que ni si quiera depende de sí mismo para acceder a octavos.