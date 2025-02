Motta, al borde del abismo: "Me da vergüenza"

"Hemos tocado fondo, me da vergüenza". Con una franqueza pocas veces antes vista, Thiago Motta resumió su frustración tras la sonrojante derrota en cuartos de final de la Copa de Italia contra el Empoli. El nuevo batacazo de la Juventus abre nuevas heridas tanto en la plantilla como entre la afición, que pide la cabeza de su entrenador después de media temporada de más decepciones que alegrías.

Las últimas victorias parecían haber escondido el polvo debajo de la alfombra en Turín, aunque nada es para siempre en esta Juventus, mucho menos las alegrías. Cuando las cosas han venido mal dadas, las grietas han vuelto a aparecer y parece que Motta empieza a tener a la plantilla en contra después de tantos desencuentros...

Los resultados en esta nueva etapa de la Juventus a los mandos de Thiago Motta no podrían ser más decepcionantes. Después de un trabajo extraordinario con el Bolonia, el técnico italiano ponía rumbo a Turín para resucitar a un coloso de Europa. La ilusión era máxima, más tras la inversión realizada en verano... aunque la realidad ha demostrado que las carencias del equipo son más profundas de lo que se esperaba.

Decepciones en todas las competiciones

Eliminados tanto en Champions como en Copa de manera decepcionante contra rivales de mucha menor entidad, la Juventus también sucumbió a las primeras de cambio en la Supercopa en Arabia. A los turineses solamente les queda la bala de hacer una buena temporada en la Serie A, aunque la clasificación a la próxima Champions -el objetivo de mínimos de la entidad- se complica por momentos.

Thiago Motta, entrenador de la Juventus / EFE

La Juventus es un equipo joven, inexperto y con muchas carencias. Todo eso es cierto, aunque también lo es que Thiago Motta ha visto cumplidos buena parte de sus deseos en las dos ventanas de transferencias en las que ha estado. El equipo bianconeri apostó fuerte en el proyecto del técnico italiano, aunque los resultados sobre el terreno de juego están siendo demasiado alejados de las expectativas puestas a principios de temporada.

Unos ataques que no sentaron nada bien

Y, como es evidente, cuando los resultados no llegan los nervios están a flor de piel. Motta no escatimó en criticar a su plantilla tras la derrota contra el Empoli: "Hemos tocado fondo, me da vergüenza. Hay jugadores que exigen sin dar nada a cambio", respondió con franqueza el italiano. Lo cierto es que Motta no es de los que se muerden la lengua cuando hablan, aunque las declaraciones más recientes del entrenador parecen haber sentado especialmente mal a la plantilla, que pide más empatía a su técnico. Motta ya ha tenido roces con jugadores como Vlahovic, Cambiasso, Gatti... u otros que ya están fuera como Danilo. Nadie duda de la pasión de Thiago Motta, como comentan en la 'Gazzetta dello Sport' en Italia, aunque sus ataques a la plantilla no fueron bien recibidos.

La situación del técnico italiano sigue siendo complicada mientras desde Turín se empiezan a hartar de los métodos de Motta. Las críticas se recrudecen con el paso de las horas y el equipo, entre la espada y la pared, debe responder sobre el terreno de juego si quiere asegurar la cuarta plaza esta temporada. El tiempo corre en su contra.