Morata renace en Italia: "A veces no sé por qué me pasa todo a mí"

Tras levantar el trofeo de la Eurocopa como capitán de la selección española, Álvaro Morata decidió abandonar el Atlético de Madrid para emprender una nueva aventura en Italia, concretamente en el AC Milan. La que es la tercera andadura del delantero español en el fútbol italiano después de dos etapas diferentes en la Juventus.

En un verano de tira y afloja y lleno de declaraciones que no dejaban claro su futuro, tanto el club 'colchonero' como el futbolista creyeron que la mejor opción era poner punto y final a su vínculo. Y apareció el Milan que se hizo con los servicios de Morata por 13 millones de euros.

De esta manera, Morata, fuertemente criticado y señalado en España por algunas irregulares actuaciones, decidió volver al fútbol italiano, un lugar seguro donde aprecian más su trabajo y lo admiran por ser un buen delantero centro con buenas cifras goleadoras.

DEBUT CON GOL

Y no pudo empezar mejor. Con un resultado de 0 a 2 en contra, Morata salió al terreno de juego y, aunque su actuación estuvo llena de contratiempos, recortó distancia en los instantes finales para resucitar a un Milan que empató el encuentro ya en el añadido con un tanto de Okafor. Un debut inmejorable que hubiera sido perfecto si el cuadro 'rossoneri' hubiese logrado la victoria final.

Ante un debut algo accidentado, el propio Morata bromeó al final del encuentro. "Penalti, fuera de juego, gol, amarilla.. Me pasa de todo. A veces no sé por qué me pasa todo a mí", comentó a los micrófonos de 'DAZN'.

LÍDER DENTRO Y FUERA DEL CAMPO

Además, sobre el 'tropiezo' del equipo en el debut liguero, el ariete español ya ejerció de líder: "No es físico, hay que dar un paso adelante mentalmente. Entender que para ganar títulos hay que trabajar, hacer más faltas... hay que convertirse en un equipo más fuerte". Morata se siente a gusto y con confianza en Italia y ya lo ha empezado a demostrar.