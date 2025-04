Morata se desmarca de los amaños

Poco ha tardado Álvaro Morata en negar su participación en la red de supuestos amaños descubierta en la Serie A. Horas después de que el centrocampista de la Fiorentina Nicolò Fagioli en los negocios de reventa de relojes de alta gama, el italiano usaba el nombre Álvaro Morata como seudónimo, el delantero madrileño se desmarcó con un mensaje publicado en sus redes sociales.

"En lo único en lo que he ayudado a Fagioli en estos años es en darle consejos sobre su carrera, como amigo y una persona con más experiencia que él...", se escuda el español en 'Instagram'.

Álvaro Morata y Fagioli, durante su etapa en la Juventus / RRSS

Recordemos que Fagioli está investiagado por la Fiscalía de Milán por ser el cabecilla de una red de apuestas ilegales, junto a otros nombres ilustres como Ángel di María, Leandro Paredes o el exbarcelonista Júnior Firpo. "Los Rolex me los consigue Álvaro Morata por mucho menos y luego él los revende. Llevo un año haciendo este negocio con él", decía el transalpino en uno de los mensajes interceptados por los investigadores y que recogió este mismo lunes 'La Gazzetta dello Sport'.

El comunicado de Álvaro Morata

"He visto las informaciones que están saliendo sobre mí y quiero aclarar que en lo único en que he ayudado a Fagioli en estos años es en darle consejos sobre su carrera, como amigo y una persona con más experiencia que él... Nunca he sabido nada de su situación", reconocía el delantero del Galatasaray, que coincidió en la Juventus con Fagioli.

El delantero madrileño zanjaba el tema aseverando: "Quiero mucho a Nicoló y espero que pueda arreglar pronto todos sus errores, pero no tengo nada que ver con su situación y les ruego que no difundan noticias falsas ni mentiras. Repito: Niego toda las informaciones que ha salido porque es FALSA. Gracias".