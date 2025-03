El Milan se harta de João Félix

No llevaba ni dos semanas en Milán, pero algunos empezaron a especular con un posible fichaje de João Félix por el AC Milan en el próximo verano. Incluso se puso sobre la mesa un intercambio con el Chelsea por Rafael Leao, uno de los activos más importantes de la plantilla y que el club trató de retener en otros mercados. ¿Tiene realmente opciones de seguir en San Siro la temporada que viene?

El escenario era atractivo. El atacante luso llegaba a un equipo en el que podía encajar de verdad. Su mejor versión fue en la mediapunta del Benfica de Bruno Lage, antes de fichar por el Atlético de Madrid. Un rol que el actual entrenador del cuadro lisboeta -la primera temporada en su segunda etapa en Da Luz- le dio para maximizar todo su talento y liberarlo bastante de trabajo defensivo.

En San Siro, con Sérgio Conceiçao al mando, la idea era exactamente la misma: colocar al futbolista cedido por el Chelsea detrás del '9', Santiago Giménez, escoltado por Rafael Leao y Christian Pulisic en las alas y protegerlo en la medular con centrocampistas muy trabajadores para minimizar sus tareas en defensa.

Una relación especial y un debut ilusionante

La relación entre ambos es especial, ya que se conocen e incluso el propio entrenador ha confesado que ha pasado algunos veranos con él, puesto que Joao Félix jugó con su hijo Rodrigo en el Benfica B. Pero parece que está fracasando en su misión de 'rescatarlo'.

Joao Félix y Sérgio Conceiçao se saludan tras un partido del AC Milan / EFE

Su debut ilusionó: 32 minutos contra la Roma (3-1) en Coppa en los que ya se estrenó como goleador. Sin embargo, su aportación se empezó a diluir por completo. Titular ante Empoli, Feyenoord, Verona, de nuevo el cuadro neerlandés -en la vuelta del playoff de la Champions que dejó fuera a los italianos de la competición reina- y Torino, tuvo el primer aviso contra el Bolonia.

El que avisa no es traidor

Aunque volvió a jugar de inicio, João Félix fue el primer cambio un Conceiçao que no se casa con nadie y que destaca por ser muy exigente con el sacrificio sobre el césped. “No puede estar lejos del gol y a veces se mueve en zonas que no debería...”, dijo el técnico portugués el partido ante el Bolonia. Días después, ante la Lazio, no fue titular...

Partido muy gris de Joao Félix ante el Bolonia / X

La prensa italiana también cargó contra João Félix, que todo apunta a que tal y como termine la temporada, cogerá un vuelo de regreso directo a Londres. Según el medio italiano 'La Gazzetta dello Sport', el mediapunta portugués no tiene opciones de quedarse en San Siro.

El rendimiento de João Félix está dejando mucho que desear en la directiva y a su entrenador, Sérgio Conceiçao, que cada vez cuenta menos con él. El tiempo, sabio, corre en contra del futbolista del Chelsea, que de una vez por todas, debe demostrar que puede ser importante en un equipo de máximo nivel. Si la aventura no funciona en Milán, la lista de malas experiencias empezará a ser demasiado larga.