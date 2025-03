El Milan es un polvorín: huelga y revolución en verano

Si nada se tuerce en los próximos tres meses hasta el final de temporada, el AC Milan llevará a cabo una profunda remodelación de su estructura en verano. Directiva, jugadores, entrenador... nadie está a salvo en la entidad rossonero mientras San Siro empieza a pedir cabezas para justificar la decepción de esta temporada.

La entidad italiana ha dilapidado en apenas tres años la herencia del equipo ganador de la Serie A. Y es que nadie pedía al Milan que repitiese los éxitos tras esa mágica temporada con Pioli, pero es innegable que el equipo ha empeorado en casi todos los aspectos. El tiempo corre en contra de Sergio Conceiçao, nuevo capitán del barco rossonero, que buscará el milagro de conseguir la clasificación a la próxima edición de la Champions hasta el último minuto.

La imagen de San Siro medio vacío en los primeros minutos del partido contra la Lazio resumió a las mil maravillas el sentimiento de una afición que está llegando al límite de su paciencia. Los más radicales se organizaron para decidir no entrar al estadio hasta el minuto 15 de partido, dejando todo el fondo vacío en una imagen desangelada que remarca el descontento general de la afición. En las gradas, solamente una pancarta gigante con el claro mensaje del único motivo por el cual los aficionados animan al equipo: "Solo por la camiseta", manifestaron.

Un equipo a la deriva

Y es que a falta de once jornadas para el final del campeonato en Italia, la situación en el Milan es insostenible. Sergio Conceiçao no ha conseguido el impacto deseado tras su llegada a finales de diciembre a pesar de conseguir ganar la Supercopa de Italia en Arabia nada más aterrizar. La inversión realizada en el mercado invernal no ha servido para revertir la situación, ya que ni Walker, Joao Félix ni Santiago Giménez han sido suficiente para alzar el vuelo de un equipo a la deriva.

Conceiçao, dando órdenes a Leao / Spada/LaPresse / LAP

Eliminado de la Champions League ante un Feyenoord a quien el Milan quitó su estrella, en el campeonato liguero el equipo marcha noveno y la clasificación a competiciones europeas parece cada vez más irreal con el paso de las semanas. La Copa de Italia es la última baza para salvar la temporada, ya que el equipo está en semifinales donde deberá medir su destino contra su eterno rival, el Inter de Milán.

Si nada cambia de manera radical, el Milan se enfrenta a una profunda reestructuración en verano. Como recuerda La Gazzetta dello Sport, es poco probable que se cuestione a Ibrahimovic -sin cargo oficial dentro del club pero sí importante en la toma de decisiones-, aunque sigue estando vacante la función de director deportivo desde la marcha de Maldini y Massara. Y es que la reorganización también será a nivel interno y estructural tocando todos los niveles.

Revolución a todos los niveles

En cuanto a los jugadores, nadie está a salvo. Si bien hay algunos jugadores como Jovic, Chukwueze o Florenzi que se han quedado fuera del proyecto de Conceiçao, otros están en la rampa de salida como Tomori o Emerson Royal. Nombres propios del pasado como Leao o Theo pueden estar viviendo sus últimos meses como jugadores rossonero, mientras que los Abraham o Joao Félix deberán volver a sus respectivos equipos cuando terminen sus cesiones.

Si el futuro de la plantilla está en el aire, el entrenador -a pesar de llevar tres meses en el cargo- tampoco está asegurado. Sergio Conceiçao está teniendo complicado instaurar su mano dura en San Siro, aunque cuenta con el respaldo -por ahora- de las altas esferas. "Está bien, estamos mejorando, tiene nuestra plena confianza", explicó Ibrahimovic recientemente. Sin embargo, todo parece apuntar a que al portugués le quedan los días contadas como entrenador del AC Milan. A la directiva rossonero le gusta Fàbregas, Sarri es otro nombre que se debate internamente y De Zerbi podría tener el perfil adecuado para lo que busca el equipo.

Conceiçao, sin embargo, no pierde la esperanza: "Los jugadores sienten lo que ocurre alrededor del club. Es la primera vez que entreno en un entorno así y eso provoca que el balón queme más, que no salgan regates ni pases... El equipo demostró un gran carácter, empatamos con 10 e incluso pudimos haber ganado. Luego el penalti...", explicaba tras terminar el partido. "Lo que más me conmueve es ver la decepción de los jugadores al final del partido, estoy con ellos, si hace falta trabajaré dos horas más. Queremos salir de esta fase negativa. Sigamos trabajando duro", terminó diciendo en rueda de prensa.

Su compatriota, Rafa Leao, también tuvo unas palabras en redes sociales: "Lamentablemente, nosotros contra todo y contra todos. Estamos trabajando para volver a obtener resultados positivos y el grupo seguirá más unido que nunca!", dijo en Instagram el delantero. Un equipo a la deriva que debe salvar a flote como sea esta temporada y, a partir de ahí, empezar a reconstruir. El peso de la historia cae sobre una entidad que parecía haber vuelto a la élite, pero que ha caído en desgracia en tres años de