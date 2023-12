El Milan pincha ante el colista

Sorpresa en el Stadio Arechi. Reparto de puntos entre la Salernitana y Milan en un ejercicio de pundonor de los locales liderados por Fazio y Candreva, pero que se terminó esfumando en el añadido. El cuadro de Pioli, que no vence a domicilio desde el 7 de octubre, se adelantó en el marcador por medio de Tomori, pero a raíz de ahí fueron de más a menos hasta que apareció Jovic para poner el 2-2 final.

En un once bastante serio del técnico rossonero, consciente de la importancia de los tres puntos para recortarle a la Juventus en esa segunda plaza, no se mostró nada cómodo en todo el partido. Fikayo Tomori, que se marchó retirado por lesión, abrió el marcador tras cazar una segunda jugada a pase de Leao. Sin embargo, una mano dentro del área de Fazio que no fue considerada como penalti, se convirtió en la chispa de los locales y la perdición de los visitantes.

Los viejos rockeros entraron en escena y como no, el capitán no faltó. Con un solemne cabezazo en el corazón del área, Fazio dio alas a la Salernitana para creer en la remontada tras el descanso. Así fue. En una carrera de Candreva, ex interista, armó un disparo desde la frontal que terminó sorprendiendo a Maignan que reaccionó tarde por su palo. Pioli sacó artillería con Chukwueze, Florenzi y un Jovic que tuvo una clara ocasión en el área pequeña.

Pese a que aguantó el conjunto del ‘Pippo’ Inzaghi en el tramo final, no pudo evitar el gol del empate de un Jovic que cazó con la zurda una asistencia de Giroud con la cabeza. El caos se apoderó del descuento, pero el electrónico no se volvió a mover. La Salernitana continúa como colista de la Serie A y el Milan con este pinchazo siente cómo se comprime aun más la lucha por la Champions League con una sorprendente Fiorentina y Bologna.