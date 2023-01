El Milan desmiente que haya roto negociaciones con Leao

En un comunicado, el club negó la información de Según ‘La Gazzetta dello Sport’, que daba la renovación del delantero por imposible La entidad tilda de "infundada" la información y asegura que "el AC Milan continúa el diálogo con Leão y su entorno en un ambiente sereno y profesional"

La situación entre el Milan y Rafa Leao es tensa, pero el divorcio no existe aún entre ambas partes. Italia amaneció este martes con la información de 'La Gazzetta dello Sport' donde se afirmaba que ya "no se hablaban más" y que no habría opción a que renovara su contrato.

Esto desembocaba en una salida del atacante portugués, con vínculo con la entidad 'rossonera' hasta 2024. Sin embargo, el Milan salió al paso de la noticia y en un comunicado desmintió que las partes ya no se hablen. "Las negociaciones con Rafael Leao no se han interrumpido", aseguró el club.

"La noticia de un supuesto enfriamiento no solo es totalmente infundada sino también perjudicial para el club y su jugador. De hecho, el AC Milan continúa el diálogo con Leao y su entorno en un ambiente sereno y profesional", añadió el equipo lombardo.

Según ‘La Gazzetta dello Sport’ era la nueva cláusula de rescisión. La actual, de 150 millones, era demasiado alta para que el luso aceptara la prolongación de contrato hasta 2027 y pidió que se rebajara a la mitad aproximadamente. Eso chocó de frente con las intenciones del club, que como mucho estaba dispuesto a eliminarse y entonces adaptarse a las condiciones del mercado en caso de una futura venta.