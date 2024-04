Marcus Thuram, clave en el 'Scudetto' del Inter

Marcus Thuram es uno de los jugadores clave del Inter de Milán. El francés ha mostrado una gran regularidad durante la temporada, aportando una gran cantidad de goles y asistencias. La campaña realizada por Thuram augura un mercado de verano en el que no le faltarán 'novias'.

A sus 26 años, Thuram está pasando por su mejor momento deportivo. En tiempos pasados ya mostró que 'heredó' la calidad y entrega su padre, pero la temporada realizada por el delantero francés ha sorprendido a propios y extraños.

Acompañado por un clima perfecto, en un equipo en que la mayoría de la plantilla ha rendido por encima del nivel previsto, Thuram ha demostrado el potencial que puede llegar a tener. En lo que llevamos de temporada, el francés ha jugado un total de 42 partidos, anotando hasta 14 goles y regalando 12 pases que han terminado en gol

El delantero no solo ha demostrado su valía de cara a puerta, también como un jugador con una gran asociación con sus compañeros. Pese a que su posición natural sea de delantero centro, Thuram ha ido intercambiando su posición en el esquema de Inzaghi. En algunos partidos se le ha podido ver jugando más por la banda o bajando a recibir. De esta manera, se ha convertido un fijo para Inzaghi siendo un jugador 'comodín' para el técnico italiano.

Thuram no ha estado solo en el ataque esta temporada. Conjuntamente con su compañero de batallas, Lautaro Martínez, se han postulado como una de las duplas de moda del fútbol europeo. Añadiendo los 26 goles del argentino a los del francés, generan hasta 40 goles, cifras estratosféricas que han ayudado, y mucho, a que el Inter haya logrado 'tocar plata'. Según cuenta Thuram, su buen nivel es, en gran parte, gracias al argentino: "He aprendido mucho desde que llegué al Inter. Lautaro Martínez es uno de los mejores delanteros del mundo y jugar junto a él es fácil", reconoce.

Muchas 'novias' en el próximo mercado

La temporada realizada por parte de Thuram no ha pasado desapercibida por los grandes clubes europeos. Se augura un mercado de verano en el que no llamaran a su puerta pocas veces. El Inter, pese a querer contar con él en un futuro, no vería con malos ojos realizar una gran venta. Y es que el conjunto de Milán incorporó al atacante sin pagar por su traspaso. Tras buenas temporadas en el Borussia Mönchengladbach, llegó libre, sin tener que pagar traspaso.

Todo el mundo era sabedor del potencial que tenía el hijo mayor de Lilian Thuram. Pero, su regularidad y constancia ha sorprendido a propios y extraños, convirtiéndose en un jugador clave en el 'Scudetto' del Inter.