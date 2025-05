Drama para el Inter antes de recibir al Barça: multa y sanción para Inzaghi y Calhanoglu

La 'batalla' que se viene en el Giuseppe Meazza el próximo martes se antoja apasionante. Todo por decidir. Y solo podrá quedar uno. Un 3-3 épico en Montjuïc que desgastó una barbaridad a los futbolistas de ambos conjuntos. Tanto, que Jules Koundé y Lautaro Martínez abandonaron el césped por lesión. Antes, sin embargo, Barça e Inter deberán solventar sus respectivos trámites en liga, ante Real Valladolid y Hellas Verona, respectivamente. Dos compromisos que se disputarán el sábado por la noche, por lo que tanto Hansi Flick como Simone Inzaghi tendrán que decidir si rotarán o no, teniendo en cuenta que todavía hay mucho en juego.

El Inter está fatigado. Lautaro es seria duda para la vuelta, así que se intuye que descansará ante el Hellas Verona. Thuram y Dumfries regresan de lesión. Pero claro, el Nápoles es el nuevo líder de la Serie A, con una ventaja de tres puntos respecto a los 'nerazzrurri'. Para colmo, el club ha conocido la resolución de la investigación de los Ultras durante el Inter-Milan de Coppa.

"El Inter de Milán y sus afiliados implicados en la investigación sobre sus relaciones con los ultras han decidido resolver el asunto con la Fiscalía de la FIGC. Se trata de la rama deportiva de la investigación Doppia Curva iniciada por la Fiscalía de Milán y las descalificaciones llegarán de inmediato", adelanta 'La Gazzetta dello Sport'.

Inzaghi, pensativo en Montjuïc / Valentí Enrich

Se investigaba la relación de varios integrantes de Inter y Milan con exponentes de grupos de aficionados que no formen parte de asociaciones convenidas con los clubes. Así, ambos clubes vecinos han llegado a un acuerdo con la Fiscalía de la FIGC que se resume en las sanciones a Simone Inzaghi y Hakan Calhanoglu, además de una multa de 70.000 euros para los 'nerazzurri' y de 30.000 para los 'rossonneri'.

Asimismo, Javier Zanetti, vicepresidente del club, recibe una multa de 14.500 euros, pues la Fiscalía consideró necesario limitarse a una sanción económica porque, durante su interrogatorio, demostró que había tenido relaciones con los 'capotifosi' solo como gerente de tres restaurantes milaneses, donde se limitó a realizar algunos vídeos para niños y a firmar camisetas. El acuerdo, sin embargo, que excluye a Davide Calabria, que no se declara culpable y será juzgado la próxima semana.

Cahanoglu, clave en el Inter / X

El técnico italiano no podrá sentarse en el banquillo en un partido que se antoja clave para los intereses de un Inter que no puede fallar si no quiere bajarse de la lucha por el 'Scudetto'. Y tampoco estará el turco en la sala de máquinas, uno de los pilares de este equipo.