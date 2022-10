Lukaku tiene claras sus intenciones

El belga deberá volver al Chelsea el próximo 30 de junio 'La Gazzetta dello Sport’ confirma que el Inter desea otro año de cesión

Romelu Lukaku tiene claro los colores que querrá vestir la próxima temporada. Hasta ahora, el Inter apenas ha podido contar con los servicios de belga, ya que solo ha podido disputar tres partidos por culpa de una lesión muscular. Parece claro que su retorno está a la vuelta de la esquina, al igual que sus intenciones de cara la siguiente campaña, según ha informado 'La Gazzetta dello Sport'.

El delantero pondrá punto y final (el Inter intentará que sea punto y aparte) a su cesión en junio de 2023, y tendrá que volver a Londres. Sin embargo, "su casa" se encuentra en Milán, además del desastroso año que protagonizó en Inglaterra y que no querría revivir, y ya habría un principio de acuerdo para alargar su cesión con los 'nerazzurri'.

Rumours on Romelu Lukaku loan deal to be terminated in January are 100% wide of mark. He will complete the season with Inter — now back after muscle injury. 🚨🔵 #CFC



Inter & Chelsea already held verbal talks last June about a potential 2nd season on loan, to be decided in 2023. pic.twitter.com/tBTu9x1w2H