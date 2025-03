Lucas Beltrán y el interés del Roma: "Dybala me llamó y dijo que Mourinho me quería"

El argentino Lucas Beltrán, atacante del Fiorentina, desveló que cuando fichó por el club 'Viola' en 2023 el Roma también se interesó y que su compatriota Paulo Dybala, mejor jugador de los romanos, le llamó para intentar convencerle.

Beltrán, de 23 años y titular indiscutible en una 'Fiore' que busca meterse en Europa y sueña con algo grande en Liga Conferencia, suma 4 goles y 4 asistencias en lo que va de temporada, siendo el complemento perfecto del italiano Moise Kean, delantero y máximo artillero de los de Florencia.

Desde Argentina llamó también la atención del Roma, aunque finalmente se decantó por la 'Fiore' pese a la intención de Dybala de llevarle a la capital italiana.

"Hace años, acogimos a Dybala en mi casa porque jugaba en juveniles con mi hermano. Él viene de un pueblo cerca de mi ciudad, así que en lugar de tenerlo yendo y viniendo todo el tiempo, se quedó con nosotros unos días", explicó en una entrevista en el podcast 'Cronache di Spogliatoio', poniendo de manifiesto la buena relación con la 'Joya'.

"Antes de venir a la 'Fiore', Dybala me llamó: 'Mourinho me ha dicho que te quiere en la Roma'. El director deportivo ya me había llamado, pero yo había hablado primero con la 'Fiore' y sus directivos", comentó Beltrán.

"Cuando Dybala me llamó fueron días decisivos. Me preguntó qué pensaba y hablamos de ello. Lo llamé nuevamente para decirle que le había dado mi palabra a la 'Fiore', que ellos habían movido primero y que los sentía más convencidos. El Roma menos", añadió el atacante.

Desde su llegada al combinado fiorentino, Beltrán, tanto como delantero centro como jugando desde la media punta, ha sido siempre un jugador decisivo. El año pasado, en su primera temporada en Serie A, en su primer año en Europa, acabó con 10 tantos el año.

Criado en la cantera del River Plate, debutó en la máxima categoría del fútbol argentino con el Colón antes de regresar al primer equipo del River Plate. Además, es internacional argentino sub-23, selección con la que participó en los Juegos Olímpicos de París 2024.