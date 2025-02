Lluvia de críticas a Theo: "Es un panadero de primera"

No están siendo las mejoras horas de Theo Hernández como jugador del AC Milan. El lateral francés se 'cargó' la eliminatoria de 'playoff' de Champions League contra el Feyenoord con una doble amarilla bastante evitable.

Theo, que ya contaba con una amarilla, se tiró para intentar provocar un penalti. Sin embargo, el colegiado, Szymon Marciniak, no picó y le acabó expulsando. Una decisión que condicionó por completo el duelo, ya que el cuadro neerlandés empató después el partido.

LLUVIA DE CRÍTICAS A THEO

Esta acción de Theo lo ha puesto en el centro del huracán, recibiendo criticas muy duras. Marco van Basten definió al defensor galo como "un panadero de primera". "En la jerga futbolística se utiliza para definir a una persona que no es precisamente brillante…", explicó posteriormente.

Otros como Albertini, no han sido tan crueles, aunque también han señalado a Theo. "No parece el mismo. Sigue siendo un gran jugador, pero no es el Theo que estábamos acostumbrados a ver. No sé por qué. Parece distraído en los momentos decisivos", apuntó.

Zvonimir Boban, que trabaja en la dirección deportiva cuando se firmó al futbolista francés, también tuvo palabras duras: "Theo lleva años haciéndolo, me sorprende que nadie se lo haya dicho o corregido. Lleva cinco años haciéndolo. La segunda amarilla es absurda. Es indecente, es antideportivo. Simplemente no se hace. Desde el principio de la temporada hemos visto a un Theo que no tiene nada que ver con el Theo que conocemos. Es apático. Al principio no sabía defender, luego mejoró mucho, este año en cambio ni siquiera piensa en ello".

SU FUTURO EN EL AIRE

Esta polémica jugada protagonizada por Theo Hernández ha llegado en un momento de incertidumbre sobre su futuro. El defensor francés tiene contrato hasta 2026 y, aunque su renovación parecía estar encaminada, su mal momento personal sumada al caos del equipo podría frenar la operación.