Problemón para el Inter y buenas noticias para el Barça: ¡Thuram y Pavard, lesionados!

Dos derrotas seguidas y cero goles a favor son los números del Inter desde que Marcus Thuram cayera lesionado en la vuelta de cuartos de final de Champions League frente al Bayern Múnich. Simone Inzaghi mostraba su preocupación tras caer en la Coppa Italia frente al Milan y su inquietud va a más al conocer las últimas informaciones de los servicos médicos del club 'nerazzurro'.

Thuram, baja

Las molestias musculares de Marcus Thuram son más importantes de lo que se esperaba y el delantero francés no estará en el duelo de semifinales que se disputará el próximo miércoles en Montjuïc frente al Barcelona. El jugador se ha entrenado al margen de sus compañeros estos días. El viernes se le vio haciendo ejercicios de readaptación junto a los fisioterapeutas de la entidad. Y, ahora, según informa el periodista lombardo Pasquale Guarro, en la jornada de entrenamiento del sábado sólo pudo hacer carrera continua sin participar en los ejercicios grupales.

Lautaro Martínez y Marcus Thuram celebran un gol del Inter / EFE

Simone Inzaghi y los servicios médicos del Inter no quieren correr riesgos con el internacional 'bleu'. El objetivo es que estuviera a punto para el duelo de Champions ante el Barça, pero las esperanzas están ahora puestas para el duelo de vuelta en el Giusseppe Meazza, que se disputará el martes 6 de mayo en la capital de la Lombardía. El atacante apurará para entonces, aunque no llegará al cien por cien a la cita ya que estará sin rodaje de partidos. Thuram no formó parte de la lista de convocados para recibir a la Roma y su participación el próximo fin de semana contra el Verona está prácticamente descartada.

Falta gol

El Inter ha acusado en los últimos encuentros la ausencia del atacante francés. Marcus Thuram es un delantero explosivo, que ataca muy bien los espacios y que se ajusta como anillo al dedo a lo que pide Simone Inzaghi a su equipo: profundidad, desborde en velocidad y trabajo en la presión. Asimismo, el hijo del legendario Lilian, ha tejido una sociedad muy productiva junto a Lautaro Martínez. Entre ambos han generado 38 goles y 15 asistencias para los interistas esta temporada en todas las competiciones.

Pavard, lesionado / Twitter

Pavard, también KO

Benjamin Pavard apenas duró once minutos en el duelo que disputó el Inter contra la Roma. El defensa francés recibió un impacto de un rival y, a pesar de que intentó continuar sobre el césped en dos ocasiones, Simone Inzaghi se vio obligado a retirarlo y darle entrada a Bisseck. Veremos cómo evolucionan las molestias del galo a 72 horas de visitar Barcelona.