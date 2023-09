Leao sostiene al Milan

El portugués decidió un paupérrimo encuentro al inicio del mismo El Milan sigue sin dar buenas sensaciones, pero suma 12 de 15 posibles

Fue un partido espeso, de poco ritmo, sin prácticamente ocasiones y con un Milan que acusó todavía el duro correctivo que le asestó el Inter la pasada semana, pero entre tantas malas noticias, los de Pioli lograron sacar el triunfo gracias a un Rafael Leao que se ha erigido, sin lugar a dudas, en la estrella de los milanistas.

Corría el minuto ocho de partido cuando llegó la jugada que decidió el signo del encuentro. Giroud robó y asistió a Rafael Leao para marcar el primero. El portugués, a campo abierto, es uno de los mejores jugadores del mundo. Galopó desde el centro del campo y la colocó lejos del alcance de Montipo.

Después, la propuesta del Milan fue bastante racana. Sin ritmo en la circulación y con pocas llegadas sobre el área rival. Incluso el Verona pudo haber empatado, pero el testarazo de Folorunsho lo consiguió desviar con una gran intervención Sportiello.

En la segunda mitad, el guion no varió. Los presagios no eran buenos, cuando el partido se tuvo que retrasar a causa de las fuertes lluvias que ha vivido la ciudad de Milán y que dejaron el campo impracticable. El fútbol no mejoró el día.

El Verona lo intentó desde el principio hasta el final, pero su voluntad no fue suficiente. Pese a intentarlo, se les vio carentes de calidad para poder desarbolar una defensa del Milan que fue una de las notas más positivas del encuentro.

En el tramo final, con un Verona ya mucho más ofensivo, los de Pioli pudieron matarlo al contragolpe. Pese a ello, ni Musah ni Jovic, en las oportunidades más claras, pudieron cerrar un triunfo que almenos Rafael Leao dejó en casa.