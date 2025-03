Leao-Milan: relación rota

Pues sí, estaríamos ante los últimos meses de Rafael Leao como rossonero. Se le llegó a vincular (y mucho) con el Barça este pasado verano como alternativa a un Federico Chiesa que tampoco acabaría llegando y ficharía finalmente por el Liverpool. Contrato hasta 2028 y una capacidad brutal para decidir partidos. Eso sí, una asignatura pendiente: la regularidad. Los rumores son ciertos y, tal y como apunta La Gazzetta dello Sport, el atacante luso tiene serias opciones de hacer las maletas este próximo verano.

El '10' no está teniendo la mejor de sus temporadas. Su rendimiento es no es del todo bueno, pues alterna grandes actuaciones como en el Santiago Bernabéu y en la final de la Supercoppa ante el Inter con tardes decepcionantes como en Zagreb o Rotterdam. Disputó los noventa minutos ante la Lazio, pero no logró generar prácticamente nada: centros imprecisos y giros sin sentido alguno en el área.

Rafa Leao, jugador del AC Milan, decepcionado en el partido de Champions League / EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO

ENFRENTADO CON LA AFICIÓN

Incluso, pagó su frustración desquitándose con algunos aficionados ubicados cerca del verde. Se le vio discutir con ellos. Tras el encuentro, se desahogó en sus redes sociales a través de una story de Instagram con el siguiente mensaje: "Lamentablemente estamos en contra de todo y de todos. ¡Estamos trabajando para volver a lograr resultados positivos y el grupo seguirá más unido que nunca!”.

No es la primera vez que Leao y San Siro se encuentran en una fase problemática de su relación. Pero en todas ellas se había llegado a una solución. Esta vez todo parece indicar a que será mucho más difícil. El AC Milan está en crisis y Leao, pese a ser el jugador más talentoso de la plantilla, no goza de una continuidad para marcar diferencias. De hecho, los medios italianos reclaman su suplencia de cara al próximo duelo ante el Lecce.

Leao podría tener los días contados en el Milan / @iamrafaeleao93

Cada vez es más probable que acabe abandonando el equipo en verano. La distancia entre club y futbolista sigue aumentando y podrían separar sus caminos tras casi seis años caminando de la mano. Por ahora, eso sí, no ha llegado ninguna oferta por él, por lo que habría ciertas posibilidades de que la situación se revertiera si el luso da ese paso adelante que necesita el Milan.

THEO, EN LA RAMPA DE SALIDA

Por si fuera poco, Theo Hernández también tendría pie y medio fuera del cuadro que dirige Conceiçao. Fue tremendamente silbado en San Siro, que ya no tolera sus constantes desconexiones y distracciones sobre el césped. Termina contrato en 2026 pero el Milan quiere venderle este mismo verano para evitar a toda costa que salga a coste cero el próximo.

Theo Hernández, jugador del AC Milan / Agencias

EL BARÇA PENSÓ EN LEAO

El Barça tenía (y tiene) a Rafael Leao en su agenda. Se llegó hacer un esfuerzo para llevar a cabo su incorporación en verano, pero la delicada situación del 'fair play' lo impidió. Tal y como informó SPORT el pasado mes de noviembre de 2024, el luso gusta en el Barça. Joan Laporta mantiene predilección por un Leao que estaría encantado de defender la camiseta azulgrana en el futuro.