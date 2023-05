Leão, sobre el futuro de Mbappé: "Ya es rossonero"

El jugador del Milan habló en ‘The Residency’ sobre la lesión que sufrió el pasado fin de semana, el 'Derby della Madonnina' y de la figura de Mbappé en el fútbol europeo El atacante del conjunto de San Siro se expresó en un tono distendido y bromeante sobre el futuro del francés

Rafael Leão está siendo uno de los jugadores más importantes de la plantilla de Stefano Pioli en el Milan. Sus capacidades tanto técnicas como físicas sirven de 'bomba de oxígeno' cuando los encuentros no llegan a buen puerto. Ahora, después de lesionarse ante la Lazio en los primeros compases del partido, ha hablado en un tono distendido en ‘The Residency’ sobre distintos temas relacionados con el conjunto rossonero.

La afición del Milan también se pregunta por su renovación. El atacante portugués termina contrato en junio de 2024, pero es un jugador por el que varios clubes europeos ya han preguntado en más de una ocasión. En caso de no querer renovar este verano, el club se podría plantear una salida inminente para mirar de ingresar más del doble de lo que pagaron al Lille por él (casi 30 millones de euros).

Sobre su lesión, el portugués hablaba de manera tranquila. “No me preocupa. Voy a volver pronto, soy optimista. Me he curado y dormí todo el día”, aseguraba. Desde ‘La Gazzetta dello Sport’ hablan de que podría estar preparado para la vuelta de las semifinales de la Champions ante el Inter de Milán, aunque no hay plazos seguros.

Para concluir la entrevista, el jugador del Milan dirigió unas palabras a Kylian Mbappé, el astro del París Saint-Germain. Leão aseguró que el francés "es el mejor jugador con que me he cruzado. Ya es hincha rossonero, debería venir al Milan”, hablando del cariño que ya ha mostrado en más de una ocasión por el club de San Siro.