Leao-Félix: el posible intercambio que nadie se cree

Han leído bien. Rafael Leao por João Félix. Este es el intercambio que planea el AC Milan de cara a final de temporada, según información de CalcioMercato, para hacerse con los servicios del atacante cedido por el Chelsea de manera permanente. Evidentemente, en el exclusivo caso de que su cesión hasta final de la presente temporada sea completamente satisfactoria y cumpla con ciertos requisitos. Como era de esperar, el posible trueque ha desatado reacciones de todo tipo en toda Europa.

João Félix ha jugado únicamente dos partidos con la camiseta del Milan: el debut contra la Roma en la Coppa, con gol incluido en el triunfo en cuartos de final (3-1), y la victoria por 0-2 ante el Empoli en Serie A. Seguramente, apenas habrá aprendido italiano. Sin embargo, su nombre ya suena con fuerza entre los rumores del próximo mercado de fichajes de verano.

Joao Félix celebra su primer gol con el Milan / Spada/LaPresse. LAP

El luso fue uno de los 'bombazos' de la ventana invernal, que le llevó a San Siro cedido por el Chelsea de Enzo Maresca, que no estaba contando con él esta campaña. ¿Saben quién fue el que más se alegró de su llegada a Milán? Rafael Leao.

Una gran relación con Leao

Tal y como desveló el ex del Barça o Atlético, entre otros equipos, el crack del Milan fue el primero en interesarse por su posible llegada. "Leao fue el primero en llamarme, me preguntaba si era real que venía o no, me preguntaba si había firmado o no, y apenas firmé me llamó y se notaba contento, los dos lo estábamos. Tenemos una gran relación y buscaremos llevar eso al terreno de juego", reconoció.

Joao Félix y Rafael Leao, juntos tras un gol del Milan / X

Compañeros en la selección portuguesa, Leao siempre ha defendido a João Félix. "Es un jugador diferente que aporta cosas diferentes y con un talento increíble. Este episodio le ayudará a cambiar las cosas", lo animó públicamente tras fallar el único penalti en la tanda que condenó a Portugal ante Francia en los cuartos de final de la Eurocopa 2024.

Sin embargo, según la información citada de Calcio Mercato, puede que, aunque João Félix sea capaz de convencer al Milan para que aborde su fichaje a final de curso, no compartan vestuario la temporada que viene porque sería Leao el que se marcharía para que pudiese llegar a San Siro el actual futbolista del Chelsea. Un trueque que ha despertado reacciones de todo tipo en Europa y que muchos no se creen de ninguna de las maneras, por lo menos, en una operación 'jugador por jugador'.

Por un lado, consideran que Leao está mucho más contrastado y consagrado que João Félix. Por el otro, el primero está tasado en 75 millones de euros, según Transfermarkt, y el segundo solo en menos de la mitad, 30 millones de euros, según la misma fuente. Teniendo en cuenta que tienen la misma edad, 25 años, sería una operación ruinosa desde el punto de vista económico.

Pese a ello, hay que tener en cuenta que, pese a que el Milan siempre se ha mostrado seguro de retener a Leao, Jorge Mendes ya intentó llevar al potente extremo luso al Barça o al PSG en otros mercados de fichajes. Sea como fuere, Leao y Félix podrán hacer 'maldades' juntos sobre el campo hasta, como mínimo, el final de la temporada 2024-25.