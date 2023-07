Lautaro desvela el 'divorcio' con Lukaku

El argentino llamó al belga para que valorase su regreso al Inter, pero nunca respondió "Hizo lo mismo con otros compañeros. Tras tantos años juntos, me ha decepcionado y no me lo esperaba. Pero fue decisión suya y le deseo lo mejor", declaró el atacante

La relación Lukaku-Inter está rota. El delantero belga ha decidido no regresar al equipo interista y lo ha hecho además de forma poco ética habiendo causado una gran decepción en el club y entre sus propios compañeros, que no esperaban un comportamiento similar.

Los nerazzurri estaban trabajando para traerle de vuelta, pero los rumores de sus contactos con la Juventus y el hecho de que el jugador no diera explicaciones, hicieron que el club decidiera romper la relación. Y eso que hasta algunos compañeros, como Lautaro Martínez, hicieron todo lo posible por pedirle que continuara, como así confirmó en una entrevista con La Gazzetta dello Sport: "Me supo mal. Intenté llamarlo y nunca me respondió. Hizo lo mismo con otros compañeros. Tras tantos años juntos, me ha decepcionado y no me lo esperaba. Pero fue decisión suya y le deseo lo mejor".

El atacante argentino, además, reveló que había rechazado proposiciones desde Arabia Saudí: "Es verdad, llegaron, pero estoy feliz en el Inter y no tengo razones para cambiar. Mi familia opina lo mismo. Quiero seguir jugando a altos niveles y ya pienso en las próximas Copas con Argentina".

Lautaro será el próximo capitán del Inter: "El brazalete es una responsabilidad, quiero ayudar a los compañeros que lo necesitan. Es un orgullo para mí".