Pogba seguirá un par de meses ‘out’

El futbolista francés sigue en el dique seco y la situación empieza a preocupar en Turín “Cuando subes el nivel necesitas tiempo para volver a arrancar”, dijo Allegri sobre Paul

La agonía del francés Paul Pogba, jugador de la Juventus que ya entró en la convocatoria del pasado domingo ante el Monza por la Serie A tras recuperarse de su lesión, se alargará todavía un tiempo más. El francés no está disponible ante la Lazio y seguirá al margen del primer equipo.

“Tiene unas molestias en los músculos flexores”, desveló el técnico italiano Massimiliano Allegri en la rueda de prensa, confirmando el mal presagio del jugador francés, que ya se perdió el Mundial de Qatar por lesión y que ha sufrido con ese calvario hace casi un año.

“Cuando subes el nivel de intensidad después de un largo período de inactividad, es normal tener algo de dolor, necesitas tiempo para volver a arrancar el motor. Paul estará en muy buenas condiciones, quizás, dentro de dos o tres meses”, explicó el ‘allenatore’ de la Juventus a la prensa.

El galo no ha debutado todavía en partido oficial tras su regreso a la ‘Vecchia Signora’ en el pasado mercado estival de fichajes debido a la lesión de menisco que sufrió durante la pretemporada, en julio de 2022, y la sobrecarga muscular en la pierna derecha que le apartó definitivamente del Mundial de Qatar 2022.

El futbolista francés tiene todavía mucho por delante en la Juventus. Firmó un contrato de 8 ‘kilos’ hasta verano de 2026, algo casi imposible de ganar en otro club que no sea el italiano. Los directivos, sin embargo, no han estado muy por la labor de su situación debido a todo lo ocurrido con las sanciones del equipo en la Serie A, aunque lo de Pogba no ayuda mucho a estabilizar la economía, siendo un gasto que están teniendo y una inversión que, por ahora, se está siendo imposible de recuperar.

En la conferencia Massimiliano Allegri comentó la situación del club y del vestuario tras recibir los 15 puntos de sanción que les alejan de los puestos de Champions League. “Solo tenemos que pensar en el campo y en lo que tenemos que hacer, porque el club se ocupará de defenderse donde pueda para recuperar esos puntos. Me parece que es la primera vez que nos quitan puntos en mitad del campeonato, pero tenemos que tranquilizarnos e ir paso a paso”, sentenció. Pogba será fundamental para ello.