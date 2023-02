La Juve gana un derbi trepidante en el reestreno de Pogba

Con goles de Cuadrado, Danilo, Bremer y Rabiot (4-2), los 'bianconeri' vencieron a un Torino que se adelantó dos veces Tras lesionarse en la pretemporada, el francés disputó los primeros minutos oficiales en su segunda etapa en el club

Noche redonda para la Juventus, que remontó por partida doble al Torino en un 'Derby della Mole' trepidante (4-2) y al fin presenció al reestreno de Paul Pogba en su segunda etapa como 'bianconero'. El galo, martirizado por las lesiones, no jugaba un partido oficial desde el 19 de abril y entró en el minuto 69 por el argentino Barrenechea, que debutó en la Serie A con 21 años.

FICHA TÉCNICA Serie A JUV 4 ________________ 2 TOR ALINEACIONES Juventus Szczesny; Danilo, Bremer (Bonucci, 90'), A. Sandro; Cuadrado (De Sciglio, 69'), Fagioli, Barrenechea (Pogba, 69'), Rabiot, Kostic; Di María (Chiesa, 69'); y Vlahovic (Kean, 86'). Torino Milinkovic-Savic; Djidji (Gravillon, 84'), Schuurs, Boungiorno; Singo, Linetty (Ricci, 74'), Ilic, Rodríguez (Vojvoda, 74'); Mirancuk, Karamoh (Radonjic, 60') (Seck, 74'); y Sanabria. Goles 0-1 M.2 Karamoh. 1-1 M.16 Cuadrado. 1-2 M.43 Sanabria. 2-2 M.45+1 Danilo. 2-3 M.71 Bremer. 4-2 M.81 Rabiot. Árbitro Daniele Chiffi. T.A.: Rodríguez (60'), Ricci (90'). Incidencias Partido de la jornada 24 de la Serie A disputado en el Allianz Stadium de Turín.

Pese a la derrota final, el 'Toro' peleó y creyó hasta el final en la que habría sido su primer victoria en territorio 'bianconero' desde el 9 de abril de 1995. Karamoh y Sanabria pusieron en ventaja a los de Juric, pero Cuadrado y Danilo empataron por dos veces antes del descanso. En la segunda mitad, los goles de Bremer y Rabiot dieron los tres puntos al conjunto de Allegri, que ya otea la zona Champions a diez puntos de distancia.

El partido se puso pronto cuesta arriba para la 'Vecchia Signora' debido un error grosero a balón parado. En un saque de esquina, Vlahovic se quedó enganchado en el primer palo y habilitó a Karamoh que, totalmente solo en el desguarnecido poste opuesto, tuvo tiempo de amortiguar el envío peinado por Boungiorno antes de batir a Szczesny.

La reacción 'bianconera' llegó a renglón seguido en una acción gestada por sus carrileros. Kostic mareó en la orilla izquierda a Singo y su centro, tras pasearse por el área, fue rematado en el lado contrario por Cuadrado. Tiró a romper el colombiano y Ricardo Rodríguez desvió lo justo para hacer imposible la parada de Milinkovic-Savic.

Lejos de amedrentarse, el Torino decantó por derroche físico un partido sin continuidad ni dominio en el juego. Fue adelantando metros el cuadro 'granata' hasta hallar el gol en un remate magistral de Sanabria, que ya había exigido por alto el vuelo salvador de Szczesny. A la segunda, el ex del Betis sorprendió en el primer palo con un remate de primeras con el exterior. 1-2. El revés despertó de nuevo a la Juve, que empató antes del receso en un poderoso cabezazo de Danilo tras un saque de esquina.

Tras el paso por vestuarios, Vlahovic remató al larguero en una fase algo anárquica. Respondió el Torino con la misma medicina, un zurriagazo de Linetty a la madera. Ya con Pogba y Chiesa sobre el césped, la 'Vecchia Signora' tomó la delantera en otro córner con un espléndido testarazo de Bremer. No ocultó su explosión de alegría el brasileño, ex del 'Toro'. El golpe fue irreversible y Rabiot, en una falta servida por Kostic, firmó el 4-2 definitivo, no sin suspense per un posible fuera de juego.