Joao Félix, un 'regalo envenenado' de casi 200 millones

João Félix fue una de las 'bombas' del último día de mercado invernal con su fichaje, en calidad de cedido, al Milan, un equipo que se desprendió de Álvaro Morata 'in extremis', buscó un relevo en la delantera y puso su mirada en la Premier League, donde esperaba el portugués, sin minutos en Stamford Bridge con el Chelsea.

El español Morata ya es nuevo jugador del Galatasaray turco, su sexta camiseta en una carrera que da tumbos, al igual que la de nuestro protagonista, Félix, a quien muchos le auguraban un futuro brillante cuando despuntó como 'menino de ouro' en el Benfica hace más de un lustro. Este enésimo movimiento del luso, ahora rumbo a Italia, pone en evidencia la carrera de un jugador estrellado que vive un ocaso profesional a sus 25 años. El saldo total de sus traspasos roza los 200 millones de euros.

De Lisboa al cielo

En el Benfica, una única temporada en la élite, la 18-19, le valió para colocarse en el escaparate de los grandes de Europa. Con decenas de equipos buscando pescar a João, fue el Atlético de Madrid quien acabó 'picando' por una cifra récord. Los rojiblancos, con Barça y Madrid acechando a su presa, desembolsaron 127 millones de euros por un Félix que, por aquel entonces, tenía 19 años, convirtiéndose en uno de los fichajes más caros de la historia del fútbol.

Joao Félix, celebrando con la camiseta del Benfica / Benfica

Todos sabemos cómo fue el periplo del luso en la capital española. En el Atlético, nunca llegó a justificar lo que se pagó por él. La irregularidad, los problemas físicos y una relación inestable con el Cholo Simeone limitaron a Félix a brillar con cuentagotas. En 131 partidos con la elástica colchonera, anotó 34 goles y repartió 18 asistencias, números muy por debajo de lo que esperaban de él los aficionados.

Relación rota con el Cholo y 'hola' al Chelsea

Con su relación con el entrenador argentino y los despachos en un punto de no retorno, el Chelsea apareció en enero de 2023 para hacerse con la cesión de João a mitad de temporada. Pagó 11 millones por seis meses del portugués, en los que tan solo anotó 11 tantos en 40 encuentros en todas las competiciones. En Inglaterra tuvo sus momentos, pero no mejoró su caché y los 'blues' no ampliaron su préstamo ni negociaron un traspaso.

Joao Félix no encuentra su sitio en el Chelsea / EFE

La vuelta del portugués a Madrid fue testimonial. En el último día de mercado de fichajes cerró su llegada al Barça, un matrimonio que parecía ideal para ambas partes. El cuadro azulgrana conseguía reforzarse con un talento diferencial a coste cero (fue una cesión simple de una temporada) y João aterrizaba en un esquema táctico, a priori, más adecuado para sus características. Tras un curso como azulgrana, las sensaciones fueron las mismas: Félix no encontró la regularidad en ningún momento y en verano de 2024 regresó al Atlético.

Barça, Chelsea y ahora Milan

Cuando todo parecía apuntar a que el de Viseu se quedaría en el cuadro rojiblanco pese a buscar desesperadamente otra salida, apareció en escena el Chelsea, de nuevo como salvador del extremo. El 'robo' del Atlético a los británicos fue histórico y recibieron 52 millones por un jugador que llevaba deambulando por Europa más de dos temporadas.

En el nuevo proyecto del Chelsea con Enzo Maresca como capitán, se esperaba un rol más protagonista para Félix que el de su primera etapa. Nada más lejos de la realidad. De agosto a diciembre, João ha disputado tan solo 363 minutos en la Premier League, sumando un gol y una asistencia. Tan solo ha visto la luz del sol en la Conference League, donde ha anotado cuatro dianas siendo un titular habitual. En resumen, el segundo capítulo del portugués en Stamford Bridge volvió a ser un fracaso, como muchos esperaban, lo que llevó al club a desprenderse de él, con el Milan como equipo más interesado en la puja.

Los rossoneri han pagado un montante total de 5,5 millones de euros por otra media temporada de Félix, cuyo desempeño en el fútbol italiano bajo las órdenes de Sérgio Conceição está por verse. En total, Joao Félix ha movido 195, 70 millones entre traspasos y cesiones.