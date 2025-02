"Joao Félix es un desastre"

Ardió Troya... y ahora arde Milán. La llegada de Sérgio Conceiçao despertó esa ilusión que se había ido desvaneciendo con el tiempo en una de las capitales de la moda, levantando la Supercoppa remontando un 2-0 en contra en el Derby della Madonnina a escasos días de coger el relevo de Paulo Fonseca. Ni dos meses más tarde, sin embargo, la situación se ha tornado insostenible. Ya puede decirse bien alto que el AC Milan vive una crisis algo preocupante, pues el Bolonia se encargó de hundirles anímicamente con ese 2-1 en el Renato Dall'Ara.

Dos semanas de auténtica pesadilla. Eliminación de la Champions League a manos del Feyenoord y dos derrotas consecutivas ante Torino y Bolonia que les dejan, por ahora, fuera de los puestos europeos. Octavos y a ocho puntos de esa cuarta y última plaza que otorga el billete a la máxima competición continental. Y muy penalizados por una delantera que registra unos números verdaderamente 'sonrojantes', pues tan solo acumula 38 goles en lo que va de curso, siendo el peor ataque entre los nueve primeros clasificados de la Serie A.

Partido muy gris de Joao Félix ante el Bolonia / X

Conceiçao dio la cara e hizo autocrítica tras esa dolorosa derrota, asumiendo la total responsabilidad de lo ocurrido: "No es justo que se hable siempre de mi situación. No llego de la nada: tengo casi 100 partidos en Champions, gané 13 títulos y la gente se divierte hablando de mí. Mi familia lee muchas maldades, y no es justo. Si me dicen que ya no hago falta, cojo mi maleta y me voy”.

Quien salió muy señalado del choque fue un Joao Félix que pareció haber caído de pie en Milán, pero que poco a poco ha ido mostrando esa versión descafeinada que no pudo evitar plasmar con las camisetas del Atlético de Madrid, Barça y Chelsea. Esa eterna efervescencia que tanto le caracteriza y ha perseguido durante toda su carrera ha vuelto a aparecer como rossoneri. Debutó con gol en la Coppa ante la Roma, pero ha sido incapaz de ver más portería o de incluso contribuir en las acciones previas a los tantos de su equipo.

Joao Félix se acordó de sus críticas en la celebración del gol del Milan ante la Roma / LAP

"FUE EL PEOR EN EL CAMPO"

Titular en todos los encuentros de Serie A y Champions League, pero con varias actuaciones que han dejado muchísimo que desear. Por debajo de las expectativas puestas en él desde su llegada en este pasado mercado invernal. El Corriere della Sera no tuvo piedad con el luso, definiéndole como "un desastre" y afirmando que fue "el peor en el campo, que no se ve, ni se escucha". "Nunca una jugada, hasta sus compañeros lo evitan", sentenció.

La Reppublica expresó que Joao "se esconde". Pero más tajante fue el medio local Milan News: “João Félix es indecoroso. Es evidente que goza de una especie de inmunidad a la sustitución a pesar de ofrecer actuaciones lamentables a nivel cualitativo. Peor que él, es quien lo mantiene en el campo”.

Joao Félix y Sérgio Conceiçao se saludan tras un partido del AC Milan / EFE

Cierto es que sus estadísticas ante el Bolonia le dejan en muy mal lugar: cero disparos, cero pases clave, cero acciones creadas y cero duelos ganados. Fue sustituido a los 61 minutos de partido. Eso sí, tiene ante sí una oportunidad para reivindicarse: este domingo en San Siro ante la Lazio.