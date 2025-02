El fútbol-fantasía ha llegado para quedarse en Milan. En Empoli, cuando más atascado estaba el partido para los rossoneri, un nuevo paradigma surgió de la cabeza de Sergio Conçeicao. El portugués juntó por primera vez desde que comparten equipo a los cuatro fantásticos del Milan en ataque, un frente ofensivo ilusionante con resultado inmejorable que hace soñar a los rossoneri con todo esta temporada.

Todo cambió cuando en el descanso Sergio Conceiçao decidió dar entrada a sus tres bestias. Después de una primera parte discreta, el técnico portugués entendió que la victoria pasaba por poner toda la carne en el asador en la segunda mitad. Es así como entraron Leao, Santiago Giménez y Pulisic al terreno de juego; Joao Félix, que ya estaba en el terreno de juego, retrasó su posición... y todo empezó a encajar en el Milan.

Sergio Conceiçao parecía que no había llegado a San Siro para proponer un fútbol de ensueño, aunque la realidad está superando la mejor de las expectativas para los aficionados rossoneri. Después de mucho tiempo, el Milan tiene un motivo para soñar con algo grande esta temporada, especialmente con un póker de fantásticos que desata la ilusión entre los rossoneri.

Joao Félix y los cuatro fantásticos del Milan / Marco Bucco/La Presse. LAP

Las cuatro estrellas aparecen

El equipo cambió por completo su cara cuando el técnico portugués agrupó a sus cuatro estrellas en ataque. Con Fofana y Reijnders en el centro del campo, Pulisic-Joao Félix-Leao en la mediapunta y Giménez como punta de lanza, el Milan vivió los que seguramente fueron unos de los mejores momentos de la temporada contra el Empoli. El sistema es tan simple como eficaz; Joao Félix retrocede, en busca del balón, Pulisic parte desde la derecha para atacar por el medio, Leao busca el uno contra uno y Giménez es la referencia en el área. ¿El resultado? Un 0-2 vital para poder pelear por entrar en Champions League y un primer boceto de lo que debe ser el Milan del futuro.

El reto para Conceiçao, sin embargo, es mayúsculo. El técnico portugués no hace concesiones con quienes no se comprometan a seguir su estilo al pie de la letra; la suplencia de Leao es buena muestra de que quien no esté dispuesto a correr por sus compañeros en defensa tiene poco que ganar en este Milan. Se trata de convencer a sus jugadores de que, para poder juntar a sus cuatro maravillas en ataque, todos deben ofrecer su sacrificio sin balón para que el equipo carbure y no se parte. Y es que por detrás del póker de atacantes se encuentra un Reijnders que tiene más alma de mediapunta que de mediocentro... y Fofana no puede defender por cinco.

¿Es sostenible su convivencia?

Es la premisa que se encargó de transmitir Conceiçao tras el partido: “Un equipo funciona cuando los jugadores están dispuestos a sacrificarse, a salir de su zona de confort y a darlo todo por un propósito mayor”, afirmó. “Si estamos siempre compactos y sólidos, todo será más fácil: nos divertiremos más y ganaremos más partidos”, reconoció el técnico portugués.

Nadie duda de la calidad de los cuatro de arriba, aunque sí existen cierta desconfianza en que puedan sacrificarse sin balón para que el equipo realmente sea un contendiente real a los títulos a final de temporada. El primer desafío, por ahora, será los playoffs de la Champions League contra el Feyenoord. Conceiçao podría desatar de inicio a sus cuatro bestias y comprobar si el compromiso de su póker de ataque es compatible con poder crear un equipo competitivo a la larga. Si lo consigue, el fútbol-fantasía habrá llegado para quedarse en Milan.