Italia se abre al VAR bajo demanda tras una jornada "negra" para el arbitraje

El italiano Antonio Zappi, presidente de la Asociación Italiana de Árbitros (AIA), aseguró este miércoles que el arbitraje italiano está "abierto" a la posibilidad de introducir el 'VAR a llamada', justo después de que se dieran varios casos polémicos de actuaciones arbitrales en la última jornada de Serie A.

La dura entrada sin tarjeta sobre Kyle Walker y la expulsión de Fikayo Tomori -en una acción en la que había fuera de juego previo- en el partido del Milan; el balón que salió fuera por 30 centímetros antes del gol del Inter ante la 'Fiore' y el penalti claro no señalado sobre el paraguayo Antonio Sanabria que podría haber significado la victoria del Torino ante el Génova han generado mucha polémica en Italia sobre el nivel de arbitraje.

De hecho, el Milan comunicó el pasado lunes que elevará una queja formal a la AIA por el mal arbitraje en su partido.

"Estamos muy abiertos a cualquier experimentación que mejore el reglamento", dijo Zappi cuando fue preguntado por la posibilidad de introducir cambios como el VAR a petición por parte de los equipos, en un encuentro con medios en la sede de la Federación Italiana de Fútbol Italiana (FIGC) en el que se encontraba EFE.

La propuesta de ese tipo de revisión ha sido uno de los cambios que siempre ha querido abordar Zappi, muy favorable desde su reciente nombramiento como máximo responsable de los árbitros italianos.

El balón, en el tejado de la IFAB

Además de un intento de aplacar la polémica, el mensaje cedió la presión a la IFAB, el organismo que decide los cambios del reglamento en el mundo del fútbol y al que Italia tendrá que esperar para poder introducir cualquier cambio.

"No estamos satisfechos (con el nivel en la última jornada), no podemos ocultarlo", reconoció tras los episodios sucedidos en los tres partidos diferentes. "Hay algunos problemas y no podemos negarlo, pero no se puede culpar al mundo del arbitraje por aplicar un protocolo", insistió.

"Si la IFAB lo modifica, lo recibiremos con mucho gusto", añadió.

Pese a la autocrítica, Zappi defendió a sus árbitros tras un fin de semana marcado por los errores: "La uniformidad es un concepto difícil de aplicar, nos esforzamos por reducir las zonas grises".

En una reunión celebrada en diciembre pasado, la International Football Board (IFAB) acordó ampliar el numero de pruebas que se harán con el 'Football Video Support' (FVS), con el objetivo de ofrecer una alternativa más "asequible" que el VAR.

A diferencia del VAR, el FVS no cuenta con "oficiales de partido de video especializados", por lo cual no comprueba automáticamente todas las jugadas dudosas de los partidos. En ese sentido, son los entrenadores quienes deben llamar a los colegiados, haciendo uso de una tarjeta verde que deben mostrar al cuarto árbitro, cuando quieran que se haga la revisión.