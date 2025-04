Inzaghi y el mal momento del Inter: "Iremos a Barcelona con mucho respeto, pero sin miedo"

El Inter está en el peor momento de la temporada, en el tramo menos indicado para sus objetivos. Simone Inzaghi tiene pocos días para reanumar a un equipo que suma tres derrotas consecutivas, ha dejado escapar el triplete y recibe este miércoles a un Barça en racha.

El entrenador neroazurri, después de la derrota ante la Roma este domingo, se lamentó del mal momento del equipo: "Esto es fútbol, esta semana venimos de tres derrotas que nos hicieron daño, pero el equipo siempre lo intenta".

"Las tres derrotas duras, no estamos acostumbrados... Calendario, ausencias, saques de banda, penaltis… estamos viviendo una época un poco extraña, pero no tiene sentido hablar de esto ahora. Necesitamos hablar de nosotros mismos, recuperar energías porque en dos días volamos a Barcelona. No necesitábamos el partido de ayer para entender qué clase de equipo son; iremos allí con mucho respeto, pero sin miedo", dijo a DAZN el técnico italiano.

El Inter no sumaba tres partidos seguidos perdiendo y sin marcar ningún gol desde 2012, y en el banquillo no estaba otro que Ranieri, el mismo Claudio que ahora ha hecho tropezar a Inzaghi en la lucha por el título con el Nápoles.

"Nos faltó claridad y tenemos que recuperarla. Tenemos que reaccionar a esta semana. Tendremos que recargar energía física y mental, y analizar el partido de hoy para saber qué hacer mejor. Ahora sería demasiado fácil hablar de otras cosas", añadía Inzaghi.

El Inter, además, ha perdido en esta semana trágica dos piezas importantes: Marcus Thuram y Benjamin Pavard. El último apenas aguantó diez minutos sobre el césped ante la Roma tras recibir un golpe. "(Pavard) tiene una torcedura en el tobillo izquierdo; ya veremos en los próximos días. Estaba en la camilla; nosotros tampoco queríamos esto. Es importante para nosotros; su sustitución nos penalizó", dijo Inzaghi sobre la lesión del francés.

"Sin duda, la recuperación de Thuram será importante para nosotros", añadía el entrenador.